Poisťovňa Youplus oznámila svojim obchodným partnerom, že od pondelka 13. októbra 2025 zastavuje uzatváranie nových poistných zmlúv v Nemecku, Nórsku, Českej republike a na Slovensku. Rozhodnutie súvisí s nízkou, hoci stále nad zákonom stanovenou hranicou, solventnosťou, informuje o tom Finsider.
Podľa šéfa Youplus pre Česko a Slovensko Ľubora Vrláka sa opatrenie týka len nových zmlúv a zmien poistnej ochrany, súčasní klienti sú chránení a záväzky poisťovne budú plnené. Poisťovňa sa snažila nájsť nových investorov, ktorí by zvýšili kapitál, no snahy zatiaľ neboli úspešné a súčasní akcionári sa na navýšení kapitálu nepodieľali.
Ukazovateľ kapitálovej primeranosti Youplus podľa smernice Solventnosť II za rok 2024 dosiahol 116 %, čo presahuje zákonom vyžadované minimum 100 %, ale je pod internou toleranciou rizika 130 %. Zastavenie predaja nových zmlúv je súčasťou tzv. „de-risking“ – cieľom je znížiť kapitálové riziko a postupne zlepšiť solventnosť.
Poisťovňa zdôrazňuje, že ide o vlastnú iniciatívu, regulátor zasahovať nemusí. Situácia je podobná ako u poisťovne Novis, ktorá kvôli nízkej solventnosti už nemôže uzatvárať nové zmluvy.