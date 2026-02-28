Slovenský hráč premenil dvanásťeurovú stávku na tisíce eur.
Slovensko hlási ďalšieho úspešného hráča v nadnárodnej lotérii Eurojackpot. V utorkovom žrebovaní 24. februára vyhral šťastlivec zo Slovenska 245-tisíc eur. Hráč stávku podal online a zvolil si vlastné čísla, za čo zaplatil celkovo 12 eur. V hlavnom osudí trafil všetkých 5 vyžrebovaných čísel, no na jackpot mu chýbali dve powerballové čísla z druhého osudia, informuje Tipos.
Slovenský výherca nebol jediný, kto sa v ten večer tešil z rovnakej sumy. Identickú výhru si odniesli aj hráči z Česka, Nórska a Španielska.
Lotéria však v utorok priala Slovákom dvojnásobne. V doplnkovej hre Eurojackpot JOKER padla ďalšia vysoká výhra vo výške 50 000 eur. Šťastný tiket v tomto prípade podal hráč v Trenčianskom kraji.