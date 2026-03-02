Hlavné témy
TASR
dnes 2. marca 2026 o 8:14
Čas čítania 0:49

Švédsko zneškodnilo ruský dron: Lietal pri francúzskej lietadlovej lodi

Švédsko zneškodnilo ruský dron: Lietal pri francúzskej lietadlovej lodi
Zdroj: Wikipedia / POA(Phot) Tam McDonald/MOD

Bezpilotný stroj vzlietol z ruskej spravodajskej lode počas návštevy francúzskej lietadlovej lode Charles de Gaulle.

Švédska armáda potvrdila v piatok, že dron, ktorý zneškodnila v prielive Öresund pri pobreží južného Švédska blízko francúzskej lietadlovej lode Charles de Gaulle, bol ruský. Námorná hliadka Švédska elektronicky zneškodnila vo štvrtok dron približne 13 kilometrov od lietadlovej lode, ktorá v stredu zakotvila v prístave mesta Malmö.

Podľa ozbrojených síl išlo o ruské bezpilotné lietadlo

„Počas návštevy francúzskej lietadlovej lode Charles de Gaulle spozorovalo jedno z plavidiel švédskych ozbrojených síl dron, ktorý vzlietal z ruskej spravodajskej lode,“ uvádza sa vo vyhlásení armády. „Ozbrojené sily teraz už môžu potvrdiť, že ruský dron vykonal neoprávnený let,“ dodalo.

Minister obrany Švédska Pal Jonson už vo štvrtok uviedol, že dron zrejme patril Moskve, pričom poukázal na ruskú vojenskú loď, ktorá sa nachádza v teritoriálnych vodách.
„Pokiaľ by za tento incident bolo naozaj zodpovedné Rusko, ako naznačil (švédsky) minister obrany, tak je jediným záverom to, že ide o absurdnú provokáciu,“ povedal už skôr francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot novinárom na palube Charlesa de Gaulla.

 

„Bezpečnosť francúzskej vojnovej lode nebola ohrozená,“ dodal šéf francúzskej diplomacie.
Nasadenie lietadlovej lode Charles de Gaulle v Baltskom mori je súčasťou misie La Fayette 26 a operácie NATO Baltic Sentry (Baltská stráž). Cieľom operácie je chrániť kritickú infraštruktúru pred hybridnými hrozbami, akými sú sabotáže či kybernetické útoky.

ilustračná fotografia.
ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/AP
2. marca 2026 o 7:43 Čas čítania 0:48 Napätie na Blízkom východe eskaluje: Irán bombarduje ciele v Perzskom zálive a odmieta rokovania s Washingtonom Napätie na Blízkom východe eskaluje: Irán bombarduje ciele v Perzskom zálive a odmieta rokovania s Washingtonom
26. februára 2026 o 17:19 Čas čítania 0:25 Nárast osýpok v Európe: Vírus sa prenáša vzduchom, v miestnosti môže prežiť celé hodiny po odchode nakazeného Nárast osýpok v Európe: Vírus sa prenáša vzduchom, v miestnosti môže prežiť celé hodiny po odchode nakazeného
1. marca 2026 o 11:08 Čas čítania 1:03 Fico o útoku na Irán: Svetový poriadok sa rozpadá, sme pripravení evakuovať našich občanov Fico o útoku na Irán: Svetový poriadok sa rozpadá, sme pripravení evakuovať našich občanov
Zahraničie
pred 3 dňami
