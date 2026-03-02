Švédsko zneškodnilo ruský dron: Lietal pri francúzskej lietadlovej lodi

Bezpilotný stroj vzlietol z ruskej spravodajskej lode počas návštevy francúzskej lietadlovej lode Charles de Gaulle.
Švédska armáda potvrdila v piatok, že dron, ktorý zneškodnila v prielive Öresund pri pobreží južného Švédska blízko francúzskej lietadlovej lode Charles de Gaulle, bol ruský. Námorná hliadka Švédska elektronicky zneškodnila vo štvrtok dron približne 13 kilometrov od lietadlovej lode, ktorá v stredu zakotvila v prístave mesta Malmö.
Podľa ozbrojených síl išlo o ruské bezpilotné lietadlo
„Počas návštevy francúzskej lietadlovej lode Charles de Gaulle spozorovalo jedno z plavidiel švédskych ozbrojených síl dron, ktorý vzlietal z ruskej spravodajskej lode,“ uvádza sa vo vyhlásení armády. „Ozbrojené sily teraz už môžu potvrdiť, že ruský dron vykonal neoprávnený let,“ dodalo.
Minister obrany Švédska Pal Jonson už vo štvrtok uviedol, že dron zrejme patril Moskve, pričom poukázal na ruskú vojenskú loď, ktorá sa nachádza v teritoriálnych vodách.
„Pokiaľ by za tento incident bolo naozaj zodpovedné Rusko, ako naznačil (švédsky) minister obrany, tak je jediným záverom to, že ide o absurdnú provokáciu,“ povedal už skôr francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot novinárom na palube Charlesa de Gaulla.
„Bezpečnosť francúzskej vojnovej lode nebola ohrozená,“ dodal šéf francúzskej diplomacie.
Nasadenie lietadlovej lode Charles de Gaulle v Baltskom mori je súčasťou misie La Fayette 26 a operácie NATO Baltic Sentry (Baltská stráž). Cieľom operácie je chrániť kritickú infraštruktúru pred hybridnými hrozbami, akými sú sabotáže či kybernetické útoky.