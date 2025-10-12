Matúš Šutaj Eštok odmieta zverejniť, kto letel vládnym špeciálom do Nemecka.
- Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok reagoval na správnu žalobu, ktorú na jeho rezort podal generálny prokurátor Maroš Žilinka pre nezverejnenie informácií o pasažieroch vládneho špeciálu.
- Tvrdí, že podľa výkladu ministerstva nemá povinnosť tieto údaje sprístupniť, a Žilinkovi odkázal, že sa môžu stretnúť na súde, povedal v relácii Na telo.
- Šutaj Eštok považuje tému za nepodstatnú.
Citát: „Podľa nášho výkladu zákona nesprístupňujeme túto informáciu a bodka. Môžeme sa stretnúť na súde,“ vyhlásil Šutaj Eštok.
Širší kontext: Žilinka vo svojom vyhlásení uviedol, že správnu žalobu podal preto, lebo minister odmietol protest generálnej prokuratúry. Tá v septembri žiadala zverejniť, kto sa nachádzal na palube vládneho lietadla počas letu do Frankfurtu v júni 2024, keď slovenská futbalová reprezentácia odohrala prvý zápas na majstrovstvách Európy.
Vládny špeciál Airbus A-319 odletel z Bratislavy 17. júna a po zápase sa vrátil späť na Slovensko. Na tribúne vo Frankfurte vtedy sedeli viacerí slovenskí politici – predseda SNS Andrej Danko, predseda parlamentu Peter Žiga, minister práce Erik Tomáš aj samotný minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Nie je však jasné, či všetci využili práve vládne lietadlo.
