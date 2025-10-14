Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 14. októbra 2025 o 7:20
Čas čítania 1:18

Pri veľkej vlakovej nehode sa zranila aj tehotná žena. Všetci pacienti prežili

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pri veľkej vlakovej nehode sa zranila aj tehotná žena. Všetci pacienti prežili
Zdroj: TASR - Veronika Mihaliková

Nehlásia žiadne obete.

Medzi pacientmi ošetrenými v pondelok v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) po zrážke dvoch rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava bola aj pacientka z Vietnamu či tehotná žena.

Celkovo na klinike úrazovej chirurgie nemocnice ošetrili 33 pacientov, z toho štyria boli v ťažkom stave v bezprostrednom ohrození života, deväť malo závažné poranenia, ostatní mali ľahké poranenia. Na tlačovej konferencii v UNLP o tom informoval prednosta kliniky Rastislav Burda.

Rožňava Rožňava Rožňava Rožňava
Zobraziť galériu
(5)

„Informácia, ktorá je pozitívna, je, že všetci pacienti prežili a robíme všetko pre to, aby sme ich stabilizovali,“ uviedol Burda k vážne zraneným. UNLP po informácii o nehode aktivovala traumatologický plán, pacientov do nemocnice previezol aj hasičský evakuačný autobus.

9. októbra 2025 o 16:33 Čas čítania 1:37 NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 % NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %

„Jedna pacientka bola z Vietnamu, bola stabilizovaná a ambulantne ošetrená. Medzi pacientmi bola aj jedna tehotná pacientka, čiže to spektrum pacientov bolo veľmi široké, išlo o od mladých až po starých ľudí,“ uviedol ďalej prednosta. Tehotná žena podstúpila podľa neho gynekologické vyšetrenie.

Mnohí ľudia boli po nehode v kritickom stave

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) potvrdil, že triedením, teda triážou, po nehode prešlo celkovo 91 ľudí. Sedem bolo v kritickom stave alebo s ťažkými zraneniami, 14 má stredne ťažké zranenia a 48 je ľahko zranených. Minister v UNLP ocenil zásah a súčinnosť záchranárov a ďalších zložiek, ako aj starostlivosť o zranených v nemocniciach vrátane UNLP s najväčším počtom pacientov. Z Košíc cestoval do rožňavskej nemocnice, ktorá takisto aktivovala traumatologický plán.

Riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa skonštatoval, že nemocnica urobila všetko, čo je potrebné v takýchto situáciách. „Chceme upokojiť verejnosť v tom zmysle, že je o ľudí v našom regióne v prípade takýchto vážnych situácií skutočne postarané do tej miery, v akej je to možné," povedal.

Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová informovala, že operátori tiesňovej linky 155 koordinovali zasahujúce ambulancie záchrannej zdravotnej služby. „Na mieste zasahovalo šesť pozemných ambulancií, tri záchranárske vrtuľníky a dve hasičské sanitky,“ uviedla. Do nemocníc v Košiciach, Rožňave a Prešove transportovali po nehode 69 ľudí.

12. októbra 2025 o 9:22 Čas čítania 0:51 Európske krajiny sa pripravujú na inváziu zo strany Ruska. Pobaltie chystá evakuačné plány Európske krajiny sa pripravujú na inváziu zo strany Ruska. Pobaltie chystá evakuačné plány
13. októbra 2025 o 10:54 Čas čítania 0:34 Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
13. októbra 2025 o 6:30 Čas čítania 0:41 Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
Rožňava
Zdroj: TASR - Veronika Mihaliková
Nekupuj si predplatné, ak nemáš peniaze
V dnešnej dobe si väčšina ľudí premyslí, čo urobí so svojimi peniazmi.
Myslíme si, že prístup k overeným, faktickým a objektívnym informáciám je nesmierne dôležitý.
Tento typ obsahu ti preto prinášame bezplatne.
Exkluzívne rozhovory alebo témy, ktoré rozoberáme viac do hĺbky, sú prístupné len pre našich predplatiteľov.
Ak sa ti naša práca páči, môžeš nás podporiť kúpou predplatného už od 1,25 eura/týždeň.
Overené informácie sú pre mňa dôležité
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy z domova Vlaky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR - Veronika Mihaliková
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 08:07
AKTUALIZOVANÉ: V Bratislave našli telo novorodenca, ležalo v práčke. Polícia zadržala otca
AKTUALIZOVANÉ: V Bratislave našli telo novorodenca, ležalo v práčke. Polícia zadržala otca
pred hodinou
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
včera o 10:54
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
pred 2 dňami
Európske krajiny sa pripravujú na inváziu zo strany Ruska. Pobaltie chystá evakuačné plány
Európske krajiny sa pripravujú na inváziu zo strany Ruska. Pobaltie chystá evakuačné plány
včera o 06:30
Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
8. 10. 2025 17:14
Slovenské domácnosti čaká nová forma pomoci s energiami. Pellegrini potvrdil koniec plošných kompenzácií
Slovenské domácnosti čaká nová forma pomoci s energiami. Pellegrini potvrdil koniec plošných kompenzácií
včera o 06:30
Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
pred 2 dňami
Európske krajiny sa pripravujú na inváziu zo strany Ruska. Pobaltie chystá evakuačné plány
Európske krajiny sa pripravujú na inváziu zo strany Ruska. Pobaltie chystá evakuačné plány
10. 10. 2025 12:12
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
pred 2 dňami
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
dnes o 08:07
AKTUALIZOVANÉ: V Bratislave našli telo novorodenca, ležalo v práčke. Polícia zadržala otca
AKTUALIZOVANÉ: V Bratislave našli telo novorodenca, ležalo v práčke. Polícia zadržala otca
včera o 10:54
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
8. 10. 2025 19:28
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
8. 10. 2025 9:29
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
7. 10. 2025 13:43
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
10. 10. 2025 12:12
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
8. 10. 2025 7:59
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
pred 2 dňami
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Lifestyle news
Nela Pocisková vydáva najosobnejšiu skladbu kariéry. Venovala ju svojím deťom pred 21 minútami
Slovenská tatérka svetových celebrít Ivana Beláková požiadala o ruku svoju dlhoročnú priateľku pred hodinou
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Vysvetlila dôvod, prečo odmieta adopciu pred 2 hodinami
Pohoda oznámila prvého headlinera: Kultová kapela Gorillaz vystúpi na Slovensku prvýkrát pred 2 hodinami
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný film pred 3 hodinami
REBRÍČEK: Turisti vybrali 20 najkrajších miest v Európe. V TOP 3 sa umiestnil klenot našich susedov dnes o 08:38
Do vily na Love Islande vstupuje známa tvár. Nová bombshell je Kika z Ruže pre nevestu dnes o 07:50
Film Podfukári 3 príde už onedlho do kín. Pokračovanie kultovej série prinesie aj nové tváre včera o 17:53
Prvým digitálnym milionárom je AI. Začínala ako experiment, dnes disponuje vlastným majetkom včera o 17:01
Je to koniec Szigetu? Organizátori ukončili zmluvu s mestom, budúcnosť festivalu je otázna včera o 16:13
Slovensko Všetko
Po zrážke vlakov je jeden pacient vo vážnom stave. Polícia informuje aj o zadržaní rušňovodiča
pred 25 minútami
Po zrážke vlakov je jeden pacient vo vážnom stave. Polícia informuje aj o zadržaní rušňovodiča
Zvyšok pacientov je v stabilizovanom stave.
AKTUALIZOVANÉ: V Bratislave našli telo novorodenca, ležalo v práčke. Polícia zadržala otca
dnes o 08:07
AKTUALIZOVANÉ: V Bratislave našli telo novorodenca, ležalo v práčke. Polícia zadržala otca
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
pred hodinou
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
Priemerná mzda na Slovensku medziročne vzrástla. V týchto odvetviach bol rast platov najvýraznejší
pred 2 hodinami
Priemerná mzda na Slovensku medziročne vzrástla. V týchto odvetviach bol rast platov najvýraznejší
Veľká poisťovňa má problémy. Zastavuje predaj nových poistiek
včera o 15:03
Veľká poisťovňa má problémy. Zastavuje predaj nových poistiek
Gastro na Slovensku zažíva ťažké časy: Tretina reštaurácií eviduje pokles zákazníkov
dnes o 06:36
Gastro na Slovensku zažíva ťažké časy: Tretina reštaurácií eviduje pokles zákazníkov
Ekonomika Všetko
Priemerná mzda na Slovensku medziročne vzrástla. V týchto odvetviach bol rast platov najvýraznejší
pred 2 hodinami
Priemerná mzda na Slovensku medziročne vzrástla. V týchto odvetviach bol rast platov najvýraznejší
pred 4 dňami
Daňová amnestia sa dostáva do praxe. Takto sa zbavíš sankcií a úrokov
pred 4 dňami
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
9. 10. 2025 16:33
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
Novinka začne platiť od 1. januára 2026.
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
8. 10. 2025 14:16
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
8. 10. 2025 13:00
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
7. 10. 2025 11:19
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
7. 10. 2025 6:30
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia