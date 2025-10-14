Nehlásia žiadne obete.
Medzi pacientmi ošetrenými v pondelok v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) po zrážke dvoch rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava bola aj pacientka z Vietnamu či tehotná žena.
Celkovo na klinike úrazovej chirurgie nemocnice ošetrili 33 pacientov, z toho štyria boli v ťažkom stave v bezprostrednom ohrození života, deväť malo závažné poranenia, ostatní mali ľahké poranenia. Na tlačovej konferencii v UNLP o tom informoval prednosta kliniky Rastislav Burda.
„Informácia, ktorá je pozitívna, je, že všetci pacienti prežili a robíme všetko pre to, aby sme ich stabilizovali,“ uviedol Burda k vážne zraneným. UNLP po informácii o nehode aktivovala traumatologický plán, pacientov do nemocnice previezol aj hasičský evakuačný autobus.
„Jedna pacientka bola z Vietnamu, bola stabilizovaná a ambulantne ošetrená. Medzi pacientmi bola aj jedna tehotná pacientka, čiže to spektrum pacientov bolo veľmi široké, išlo o od mladých až po starých ľudí,“ uviedol ďalej prednosta. Tehotná žena podstúpila podľa neho gynekologické vyšetrenie.
Mnohí ľudia boli po nehode v kritickom stave
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) potvrdil, že triedením, teda triážou, po nehode prešlo celkovo 91 ľudí. Sedem bolo v kritickom stave alebo s ťažkými zraneniami, 14 má stredne ťažké zranenia a 48 je ľahko zranených. Minister v UNLP ocenil zásah a súčinnosť záchranárov a ďalších zložiek, ako aj starostlivosť o zranených v nemocniciach vrátane UNLP s najväčším počtom pacientov. Z Košíc cestoval do rožňavskej nemocnice, ktorá takisto aktivovala traumatologický plán.
Riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa skonštatoval, že nemocnica urobila všetko, čo je potrebné v takýchto situáciách. „Chceme upokojiť verejnosť v tom zmysle, že je o ľudí v našom regióne v prípade takýchto vážnych situácií skutočne postarané do tej miery, v akej je to možné," povedal.
Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová informovala, že operátori tiesňovej linky 155 koordinovali zasahujúce ambulancie záchrannej zdravotnej služby. „Na mieste zasahovalo šesť pozemných ambulancií, tri záchranárske vrtuľníky a dve hasičské sanitky,“ uviedla. Do nemocníc v Košiciach, Rožňave a Prešove transportovali po nehode 69 ľudí.