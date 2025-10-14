Nákazu potvrdili v Národnom referenčnom laboratóriu.
V obci Šúrovce v Trnavskom okrese potvrdili výskyt vysokopatogénnej aviárnej influenzy (vtáčej chrípky) H5N1. Presnejšie ide o menší chov vtákov držaných v zajatí. Celkovo má ísť o cca 140 kusov, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti (do 200 m) štrkovísk. Rieka Váh je od chovu vzdialená vzdušnou cestou menej ako 3 km. Keďže migráciu voľne žijúceho vtáctva nie je možné ovplyvniť, SVPS upozorňuje na riziko šírenia ochorenia.
Nákazu potvrdili v Národnom referenčnom laboratóriu. Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Trnave vydala opatrenia pre zabránenie šírenia tejto nákazy. ŠVPS SR žiada chovateľov o obozretnosť, aby sa vírus nerozšíril ďalej do chovov.
