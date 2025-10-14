Do hry vložil 1,5 eura.
Číselná lotéria VŠETKO ALEBO NIČ mala za prvý týždeň dvoch výhercov, ktorí uhádli všetky čísla lotérie. 13. októbra jeden hráč síce neuhádol ani jedno z 11 vyžrebovaných čísel, no napriek tomu vyhral 100 000 eur. O výhre informovala hovorkyňa spoločnosti TIPOS Jana Pohorelská.
„Cez hráčsky účet vyplnil na elektronickom tikete pre lotériu VŠETKO ALEBO NIČ jeden riadok svojimi číslami. Prostredníctvom takejto jednotipovej stávky vložil do hry 1,50 eura,“ povedala hovorkyňa.
Lotéria ponúka možnosť vyhrať 100 000 eur buď uhádnutím všetkých čísel alebo netrafením ani jedného čísla. Okrem hlavnej výhry je v hre možnosť získať aj ceny menšie peňažné sumy v hodnote 3 až 200 eur.
