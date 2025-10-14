Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
včera 14. októbra 2025 o 19:41
Čas čítania 1:13

NBS uložila veľkú pokutu. Prima banka pri ponuke nezverejnila dôležité detaily

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
NBS uložila veľkú pokutu. Prima banka pri ponuke nezverejnila dôležité detaily
Zdroj: publicdomainpictures.net/axelle b

Banka musí zaplatiť 500 000 eur.

Národná banka Slovenska (NBS) potvrdila Prima banke pokutu 500 000 eur za opakované používanie nekalej obchodnej praktiky spojenej s reklamou sporiacich účtov. Banka propagovala len výšku úrokovej sadzby na účte, ale neuvádzala podstatné informácie na jej získanie. Tieto údaje boli pritom kľúčové pre rozhodovanie spotrebiteľa, vyplýva z rozhodnutia zverejneného na internetovej stránke NBS.

„Opomenula zreteľne uviesť podstatné informácie o sporiacom účte, konkrétne dobu sporenia, minimálnu a maximálnu výšku vkladu, čím mohla zapríčiniť, že spotrebiteľ urobil rozhodnutie o návšteve prevádzkových priestorov účastníčky konania, ktoré by inak neurobil,“ uviedla NBS. Národná banka Slovenska vydala už v roku 2023 rozhodnutie, ktorým zakázala Prima banke používať takúto reklamu. Banka napriek zákazu pokračovala v zavádzajúcej marketingovej komunikácii.

14. októbra 2025 o 11:15 Čas čítania 0:38 Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností

Pokuta vo výške 1-2 % čistého zisku banky

Dohľadom NBS sa zistilo, že aj po vydaní zákazu v 2023 Prima banka propagovala úrokovú sadzbu k sporiacemu účtu, pričom v reklame nekomunikovala podstatné podmienky, za ktorých klient túto sadzbu získa. Reklama bola na vonkajších plagátoch na pobočkách banky po celom Slovensku a v televíznych spotoch na dvoch celoplošných televíznych staniciach. Kampaň tak zasiahla veľké množstvo spotrebiteľov.

NBS priblížila, že vzhľadom na opakované porušenie povinností v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov uložila prísnejší trest. Prvostupňovým rozhodnutím z 26. júna 2024 NBS uložila Prima banke úhrnnú pokutu 500 000 eur. Prima banka proti tomuto rozhodnutiu podala rozklad. Banková rada NBS uskutočnila druhostupňové konanie o podanom rozklade a po preskúmaní prípadu 9. septembra svojím rozhodnutím potvrdila, že sankcia bola udelená oprávnene.

Banková rada NBS konštatovala, že dôkazy o protiprávnom konaní sú jednoznačné a opakované použitie zakázanej praktiky je dostatočne preukázané. Suma 500 000 eur predstavuje približne 1 % čistého zisku Prima banky za rok 2023 (a necelé 2 % zisku za rok 2024), takže podľa NBS neohrozuje existenciu banky, no zároveň nejde o zanedbateľnú či symbolickú výšku. Účelom sankcie je totiž nielen potrestať, ale aj odradiť od ďalšieho porušovania predpisov.

14. októbra 2025 o 17:32 Čas čítania 1:29 Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
14. októbra 2025 o 11:50 Čas čítania 0:33 Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
14. októbra 2025 o 11:15 Čas čítania 0:38 Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Euro
Zdroj: Pexels
Objektívne spravodajstvo v jazyku, ktorému rozumieš
Niekedy je náročné rozlíšiť pravdivé informácie a hoaxy.
Naším cieľom je preto prinášať ti overené a presné informácie a vysvetliť zložité témy tak, aby si im jasne porozumel/-a.
Objektívne správy sú pre mňa dôležité
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Banky Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: rawpixel.com
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 11:50
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
včera o 11:15
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
pred 3 dňami
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
včera o 17:32
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
včera o 17:01
Slovák v lotérii netrafil ani jedno číslo. Napriek tomu vyhral 100 000 eur
Slovák v lotérii netrafil ani jedno číslo. Napriek tomu vyhral 100 000 eur
včera o 14:46
Slovensko pripravuje občanov na krízovú situáciu. Zverejnili dôležitú príručku
Slovensko pripravuje občanov na krízovú situáciu. Zverejnili dôležitú príručku
včera o 11:50
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
včera o 11:15
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
pred 2 dňami
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
včera o 08:07
AKTUALIZOVANÉ: V Bratislave našli telo novorodenca, ležalo v práčke. Polícia zadržala otca
AKTUALIZOVANÉ: V Bratislave našli telo novorodenca, ležalo v práčke. Polícia zadržala otca
pred 2 dňami
Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
pred 3 dňami
Európske krajiny sa pripravujú na inváziu zo strany Ruska. Pobaltie chystá evakuačné plány
Európske krajiny sa pripravujú na inváziu zo strany Ruska. Pobaltie chystá evakuačné plány
8. 10. 2025 19:28
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
8. 10. 2025 9:29
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
7. 10. 2025 13:43
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
10. 10. 2025 12:12
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
pred 3 dňami
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
8. 10. 2025 7:59
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Lifestyle news
AKTUÁLNE: Vo veku 51 rokov zomrel legendárny R&B spevák D'Angelo včera o 18:56
Jovinečko a Bergino spúšťajú vlastnú live šou. Avizujú, že ich vystúpenie bude kontroverzné včera o 17:14
Najmladšiu dcéru Brucea Willisa šikanovali kvôli vzhľadu. Dnes je za podobnosť s otcom vďačná včera o 16:22
Miška z Love Islandu prehovorila po nečakanom odchode zo šou. S Honzom sa chce stretnúť včera o 15:36
VIDEO: Bolek Polívka skolaboval počas vystúpenia. Príčinou bola mŕtvica včera o 14:53
Úprimná spoveď Belly Hadid: Roky bojuje s úzkosťami a depresiami včera o 14:04
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série včera o 14:02
Karlos a Lela Vémolovci prežívajú ťažké obdobie. Ich syn musel podstúpiť náročnú operáciu včera o 13:16
Slovensko Všetko
Slovensko pripravuje občanov na krízovú situáciu. Zverejnili dôležitú príručku
včera o 14:46
Slovensko pripravuje občanov na krízovú situáciu. Zverejnili dôležitú príručku
Na Slovensku by sa v krytoch civilnej obrany mohol schovať len každý 25. človek.
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
včera o 11:15
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Slovák v lotérii netrafil ani jedno číslo. Napriek tomu vyhral 100 000 eur
včera o 17:01
Slovák v lotérii netrafil ani jedno číslo. Napriek tomu vyhral 100 000 eur
Travičke Terézii Gyönyörovej skrátili 25-ročný trest. O tri mesiace má byť na slobode
včera o 14:01
Travičke Terézii Gyönyörovej skrátili 25-ročný trest. O tri mesiace má byť na slobode
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
včera o 17:32
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
Po zrážke vlakov je jeden pacient vo vážnom stave. Polícia informuje aj o zadržaní rušňovodiča
včera o 12:34
Po zrážke vlakov je jeden pacient vo vážnom stave. Polícia informuje aj o zadržaní rušňovodiča
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Ekonomika Všetko
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
včera o 11:15
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
včera o 10:20
Priemerná mzda na Slovensku medziročne vzrástla. V týchto odvetviach bol rast platov najvýraznejší
10. 10. 2025 15:10
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
Zahraničie Všetko
Rusi zasiahli kamióny OSN. Niesli humanitárnu pomoc pre Ukrajinu
včera o 16:14
Rusi zasiahli kamióny OSN. Niesli humanitárnu pomoc pre Ukrajinu
včera o 19:02
Česko zažíva najhoršiu epidémiu vírusovej hepatitídy tohto storočia. Na následky ochorenia zomrelo 21 ľudí
pred 3 dňami
VIDEO: Estónske úrady zverejnili zábery ruských ozbrojencov na hranici. Cestu cez ruské územie uzavreli

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
9. 10. 2025 16:33
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
Novinka začne platiť od 1. januára 2026.
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
8. 10. 2025 14:16
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
8. 10. 2025 13:00
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
7. 10. 2025 11:19
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
7. 10. 2025 6:30
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia