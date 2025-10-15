Polícia upozorňuje, že pre rannú nehodu na D1 sa tvoria rozsiahle kolóny.
- V dôsledku tragickej rannej dopravnej nehody, ku ktorej došlo na diaľnici D1 smerom do Bratislavy, sa tvoria rozsiahle kolóny.
- Upozorňuje na to polícia, ktorá vodičom odporúča, aby smerom do hlavného mesta využívali aj iné trasy.
Citát: „Prejazdné sú len dva jazdné pruhy, pravý jazdný pruh zostáva uzavretý približne do 21.00 h z dôvodu odstraňovania následkov tejto nehody,“ skonštatovala Šimková.
Širší kontext: Vodiči môžu využívať aj iné trasy, napríklad výjazd na Voderadoch smerom na cestu III/1286 smer Hrnčiarovce nad Parnou. Z tejto obce je potrebné sa napojiť na cestu I/61 smer Blatné. Od obce Blatné sa vodiči môžu pripojiť smer diaľnica D1 (križovatka Senec - východ), ktorá je v tom úseku plne prejazdná.
