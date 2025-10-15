Kategórie
Domov
Barbora Fábryová
dnes 15. októbra 2025 o 13:03
Čas čítania 0:27

Výroky Petra Kotlára o vakcínach preveruje polícia. Pomáha mu Štefan Harabin

Výroky Petra Kotlára o vakcínach preveruje polícia. Pomáha mu Štefan Harabin
Zdroj: TASR / Martin Baumann

Polícia preveruje výroky Petra Kotlára o mRNA vakcínach.

  • Polícia začala vyšetrovať výroky splnomocnenca vlády Petra Kotlára, ktorý opakovane spochybňoval bezpečnosť mRNA vakcín a tvrdil, že dokážu meniť ľudskú DNA.
  • Prípad sa týka možného šírenia poplašnej správy, upozornila strana SaS, ktorá na Kotlára podala trestné oznámenie.
  • Poslanci zároveň vyzvali premiéra Roberta Fica, aby Kotlára čo najskôr odvolal.

Širší kontext: Podľa bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej existuje reálna možnosť, že polícia voči Kotlárovi vznesie obvinenie. Pripomenula tiež, že v celom konaní mu právne pomáha Štefan Harabin, niekdajší sudca a politik známy svojím kritickým postojom k očkovaniu.

Kotlár sa k vyšetrovaniu zatiaľ nevyjadril. Úrad vlády ani ministerstvo zdravotníctva na otázky novinárov o jeho pôsobení v úrade nereagovali.

Prečítaj si aj tieto články: 

25. augusta 2025 o 13:58 Čas čítania 0:39 Peter Kotlár odmieta odstúpiť. Výsledky SAV o vakcínach nepovažuje za smerodajné Peter Kotlár odmieta odstúpiť. Výsledky SAV o vakcínach nepovažuje za smerodajné
7. septembra 2025 o 14:41 Čas čítania 0:58 Kotlár naznačil odchod zo svojho postu splnomocnenca vlády. Má záujem stať sa ministrom Kotlár naznačil odchod zo svojho postu splnomocnenca vlády. Má záujem stať sa ministrom
8. októbra 2024 o 16:40 Čas čítania 0:34 Peter Kotlár sa chce dostať k citlivej zdravotnej dokumentácii. Prístup chce k všetkým dátam, lekárskym správam či úmrtným listom Peter Kotlár sa chce dostať k citlivej zdravotnej dokumentácii. Prístup chce k všetkým dátam, lekárskym správam či úmrtným listom
sas
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Polícia SR Správy z domova Vláda Roberta Fica
