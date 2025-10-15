Polícia preveruje výroky Petra Kotlára o mRNA vakcínach.
- Polícia začala vyšetrovať výroky splnomocnenca vlády Petra Kotlára, ktorý opakovane spochybňoval bezpečnosť mRNA vakcín a tvrdil, že dokážu meniť ľudskú DNA.
- Prípad sa týka možného šírenia poplašnej správy, upozornila strana SaS, ktorá na Kotlára podala trestné oznámenie.
- Poslanci zároveň vyzvali premiéra Roberta Fica, aby Kotlára čo najskôr odvolal.
Širší kontext: Podľa bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej existuje reálna možnosť, že polícia voči Kotlárovi vznesie obvinenie. Pripomenula tiež, že v celom konaní mu právne pomáha Štefan Harabin, niekdajší sudca a politik známy svojím kritickým postojom k očkovaniu.
Kotlár sa k vyšetrovaniu zatiaľ nevyjadril. Úrad vlády ani ministerstvo zdravotníctva na otázky novinárov o jeho pôsobení v úrade nereagovali.
