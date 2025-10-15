Rezort zdravotníctva chce cez plán obnovy zmodernizovať osem nemocníc.
Rezort zdravotníctva chce prostredníctvom plánu obnovy zmodernizovať osem nemocníc. Vyplýva to z návrhu Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý v stredu schválila vláda na rokovaní. Financie majú byť využité na modernizáciu urgentov, nákup prístrojového vybavenia a zníženie energetickej náročnosti nemocníc. Realizácia projektov bude ukončená do 30. júna 2026.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško po rokovaní vlády priblížil, že v spolupráci s prijímateľmi zdrojov z plánu obnovy dospeli prostredníctvom efektívneho riadenia k úsporám 33 miliónov eur, ktoré sa môžu použiť. „Jedinou mojou podmienkou pri týchto zdrojoch bolo, aby bolo garantované, že projekty budú zrealizované do stanoveného termínu a stihol sa príslušný míľnik v pláne obnovy,“ uviedol. Zdôraznil, že peniaze pomôžu realizovať zásadné projekty pre zdravotnú starostlivosť, modernizáciu a vybavenie nemocníc v regiónoch, ako príklad uviedol projekt v nemocnici v Kráľovskom Chlmci.
Zmodernizovať plánujú tieto nemocnice:
-
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (modernizácia urgentného príjmu, nový chirurgický robotický operačný systém)
- Detská fakultná nemocnica Košice (nové vybavenie magnetickou rezonanciou)
- Národný ústav reumatických chorôb Piešťany (technická modernizácia a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy)
- Nemocnica Poprad (nové prístrojové vybavenie, vylepšené materiálno-technické zázemie)
- Nemocnica Liptovský Mikuláš (inštalácia magnetickej rezonancie)
- Nemocnica Trstená (inštalácia magnetickej rezonancie)
- Kysucká nemocnica Čadca (nový prenosný RTG prístroj)
- Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec (rozsiahla rekonštrukcia, zníženie energetickej náročnosti budovy)
