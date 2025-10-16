Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 16. októbra 2025 o 19:01
Čas čítania 1:17

Takto plánuje EÚ posilniť svoju obranu. Do roku 2030 plánuje posilniť protivzdušnú ochranu, drony aj kybernetickú obranu

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Takto plánuje EÚ posilniť svoju obranu. Do roku 2030 plánuje posilniť protivzdušnú ochranu, drony aj kybernetickú obranu
Zdroj: TASR/AP

Európska komisia predstavila plán obrannej pripravenosti do roku 2030.

  • Európska komisia (EK) vo štvrtok predstavila plán obrannej pripravenosti do roku 2030, ktorého cieľom je posilniť schopnosť Európskej únie reagovať na možné vojenské hrozby. Plán počíta s odstránením kľúčových nedostatkov v obranných schopnostiach jednotlivých členských krajín.
  • Predstavený zámer je prejavom rastúcej úlohy EÚ vo vojenských záležitostiach, reakciou na vojnu ruského prezidenta Vladimíra Putina proti Ukrajine a nejasným postojom amerického prezidenta Donalda Trumpa k európskej bezpečnosti.
  • Podľa EK je do roku 2030 potrebné odstrániť kľúčové nedostatky vo vojenských kapacitách, najmä v oblastiach ako protivzdušná a protiraketová obrana, vojenská mobilita, strategické prostriedky, delostrelecké systémy, umelá inteligencia a kybernetická obrana, raketová a muničná výroba, drony a obrana proti dronom, pozemný boj a námorné kapacity.
  • Vo väčšej miere by sa malo využívať spoločné obstarávanie zbraní a vojenskú techniku nakupovať najmä od európskych firiem.

Citát: „Nedávne hrozby ukázali, že Európa je v ohrození. Musíme chrániť každého občana a každý štvorcový centimeter nášho územia. A Európa musí reagovať jednotne, solidárne a odhodlane. Dnešný plán obrany predstavuje jasný plán so spoločnými cieľmi a konkrétnymi míľnikmi na našej ceste do roku 2030,“ vyhlásila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

Širší kontext: V prejave spomenula štyri nové iniciatívy - Eastern Flank Watch (Východná hliadka), European Drone Defence Initiative (Európska iniciatíva na obranu proti dronom), European Air Shield (Európsky vzdušný štít) a European Defence Space Shield (Európsky vesmírny obranný štít). Protidronová obrana by mala čiastočne začať fungovať už v roku 2026 a plne funkčná by mala byť na konci roka 2027.

Podľa EK iniciatívy posilnia schopnosť Európy odradiť útočníkov a brániť sa na pevnine, vo vzduchu, na mori, v kybernetickej oblasti a vo vesmíre. Zároveň priamo prispejú k cieľom v oblasti spôsobilostí Severoatlantickej aliancie.

Návrh počíta s monitorovaním progresu prostredníctvom každoročnej správy o obrannej pripravenosti, ktorá by mala sledovať plnenie cieľov v jednotlivých oblastiach. EK odhaduje, že na tieto plány by sa mohlo zmobilizovať až 800 miliárd eur z viacerých programov EÚ a budúcich rozpočtov.

Prečítaj si aj tieto články:

16. októbra 2025 o 14:58 Čas čítania 0:43 Analytik Vladimír Bednár pre Refresher: Drony nad Slovenskom sú realitou, odborník uvádza konkrétne prípady Analytik Vladimír Bednár pre Refresher: Drony nad Slovenskom sú realitou, odborník uvádza konkrétne prípady
8. októbra 2025 o 14:16 Čas čítania 4:28 Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
15. októbra 2025 o 12:00 Čas čítania 3:54 „Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár „Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
Ilustračná forografia.
Ilustračná forografia. Zdroj: Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND/volně k užití
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy zo sveta
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 15:40
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
včera o 08:20
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
včera o 12:00
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
pred 3 dňami
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
pred 3 hodinami
VIDEO: „Čo je pravda, nie je hriech,“ reagoval moderátor Duelu. Slovákov pobavil poznámkou o diaľniciach vo vysielaní STVR
VIDEO: „Čo je pravda, nie je hriech,“ reagoval moderátor Duelu. Slovákov pobavil poznámkou o diaľniciach vo vysielaní STVR
včera o 08:20
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
včera o 12:00
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
dnes o 15:40
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
pred 3 dňami
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
dnes o 06:30
Nový rebríček najbohatších Slovákov odhalil 15 nových tvárí. Pozri si, koľko zarobili Milan Dubec či Dalibor Cicman
Nový rebríček najbohatších Slovákov odhalil 15 nových tvárí. Pozri si, koľko zarobili Milan Dubec či Dalibor Cicman
včera o 08:20
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
pred 2 dňami
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
včera o 12:00
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
10. 10. 2025 12:12
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
12. 10. 2025 7:30
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Lifestyle news
Netflix má nový hit: Hviezda Pirátov z Karibiku sa púšťa do pátrania po záhadne zmiznutej žene pred hodinou
Ďalšia rapová dráma na českej scéne. Spor medzi Hard Ricom a Senseyom eskaloval video rozhovorom pred 2 hodinami
Herecké ikony Al Pacino a Robert De Niro na emotívnych záberoch: Značka Moncler ukazuje silu skutočného priateľstva pred 3 hodinami
Na oblohe uvidíme vzácnu kométu po 1 300 rokoch. Kedy a odkiaľ ju budeš môcť pozorovať? dnes o 15:21
Unikla cena nového Xboxu. Šetriť začni radšej už teraz dnes o 14:33
Toto je najvýkonnejší notebook, aký Apple doteraz vytvoril. Pozri si nový MacBook Pro dnes o 13:48
Kim Kardashian prelomila mlčanie o Kanyem. „Počas svojich epizód, daroval všetky naše Lamborghini“ dnes o 12:51
Love Island prináša nečakaný zvrat. Do vily mieria Dušan a Dano, ktorí už raz o lásku bojovali dnes o 12:09
Nehanbil by sa ho šoférovať ani Batman. Mercedes predstavil svoj koncept novodobého luxusu na kolesách dnes o 11:14
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest dnes o 10:22
Zahraničie Všetko
REBRÍČEK: Nemci určili najnespoľahlivejšie autá. V zozname sú známe značky
včera o 08:57
REBRÍČEK: Nemci určili najnespoľahlivejšie autá. V zozname sú známe značky
Tieto značky zaradili medzi najnespoľahlivejšie automobily.
Europoslanci schválili zákaz dovozu ruského plynu. Má začať platiť od 1. januára 2026
pred 3 hodinami
Europoslanci schválili zákaz dovozu ruského plynu. Má začať platiť od 1. januára 2026
Rusi zasiahli kamióny OSN. Niesli humanitárnu pomoc pre Ukrajinu
pred 2 dňami
Rusi zasiahli kamióny OSN. Niesli humanitárnu pomoc pre Ukrajinu
Potravinový gigant Nestlé oznámil prepúšťanie. Zruší približne 16-tisíc pracovných miest
dnes o 11:38
Potravinový gigant Nestlé oznámil prepúšťanie. Zruší približne 16-tisíc pracovných miest
Česko zažíva najhoršiu epidémiu vírusovej hepatitídy tohto storočia. Na následky ochorenia zomrelo 21 ľudí
pred 2 dňami
Česko zažíva najhoršiu epidémiu vírusovej hepatitídy tohto storočia. Na následky ochorenia zomrelo 21 ľudí
EÚ chce stíhať Putina. Začala financovať osobitný tribunál za zločiny agresie proti Ukrajine
pred 2 dňami
EÚ chce stíhať Putina. Začala financovať osobitný tribunál za zločiny agresie proti Ukrajine
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
Slovensko Všetko
Na Slovensko prichádza nemecký reťazec s nízkymi cenami. Otvorí hneď niekoľko predajní po celej krajine
dnes o 09:39
Na Slovensko prichádza nemecký reťazec s nízkymi cenami. Otvorí hneď niekoľko predajní po celej krajine
dnes o 15:40
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
pred 2 hodinami
Pošta mení pravidlá pre zahraničné zásielky. Od októbra prestane prijímať balíky do dvoch štátov
Ekonomika Všetko
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
10. 10. 2025 15:10
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
10. 10. 2025 14:00
Slovensko je na vrchu ďalšieho nelichotivého ekonomického rebríčka. Zdanenie práce je jedno z najvyšších v EÚ

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
VYSVETĽUJEME: Bývanie zdražuje rekordným tempom. Odborník odhalil, prečo štátne nájomné byty situáciu nezachránia
dnes o 07:00
VYSVETĽUJEME: Bývanie zdražuje rekordným tempom. Odborník odhalil, prečo štátne nájomné byty situáciu nezachránia
Ceny bytov opäť rastú rekordným tempom a mladí ľudia majú čoraz väčší problém nájsť dostupné bývanie, aj keď hypotéky mierne zlacneli.
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
včera o 12:00
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
RADÍME: Ako si vypýtať vyšší plat? Priprav si dobré argumenty, odborník upozorňuje na to, čo nikdy nehovoriť
včera o 11:20
RADÍME: Ako si vypýtať vyšší plat? Priprav si dobré argumenty, odborník upozorňuje na to, čo nikdy nehovoriť
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
9. 10. 2025 16:33
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
8. 10. 2025 14:16
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia