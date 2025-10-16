Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár varuje, že drony už operovali nad Slovenskom pri sledovaní kritickej infraštruktúry.
Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár v článku pre Refresher upozorňuje, že prítomnosť bezpilotných prostriedkov nad Slovenskom už nie je hypotézou, ale realitou. „Otázka by nemala stáť, či môžeme očakávať, že sa drony objavia nad Slovenskom, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ povedal Bednár.
Podľa jeho slov existujú konkrétne prípady, ktoré podľa neho potvrdzujú aktívne využívanie dronov pri sledovaní kritickej infraštruktúry. Ako príklad Bednár uvádza nedávnu akciu Slovenskej informačnej služby, pri ktorej mali byť zadržaní cudzí agenti sledujúci kritickú infraštruktúru.
„Pri nedávnej nie veľmi úspešnej akcii SIS, pri ktorej mali byť zadržaní cudzí agenti sledujúci kritickú infraštruktúru, a ktorí boli pravdepodobne riadení z Ruskej federácie, toto sledovanie údajne realizovali aj prostredníctvom dronu,“ tvrdí analytik.
Tieto skúsenosti sú jedným z dôvodov, prečo sa európske inštitúcie a štáty v regióne zamerali na koncepciu tzv. „dronového múru“ alebo protidronovej steny.
Slovensko sa k rokovaniam o protidronovej stene podľa dostupných informácií pripojilo spolu s ďalšími štátmi regiónu. Dôvodom je najmä postavenie krajiny na východnom krídle NATO a blízkosť konfliktnej zóny na Ukrajine, ktorá podľa analytikov zvyšuje riziko narušenia vzdušného priestoru aj na našom území.