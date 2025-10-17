Kategórie
redakcia
dnes 17. októbra 2025 o 7:40
Čas čítania 0:40

Dôchodok v 55? Niektorí Slováci sa môžu do penzie dostať skôr

Dôchodok v 55? Niektorí Slováci sa môžu do penzie dostať skôr
Zdroj: TASR/Michal Svítok

Vek odchodu do dôchodku môže byť pre niektorých nižší.

Slovenský zákon o sociálnom poistení jasne stanovuje, kedy môže poistenec odísť do dôchodku. Bežný vek odchodu do penzie dnes závisí od počtu vychovaných detí a pohybuje sa od 62 do 64 rokov. Niektorí ľudia však môžu odísť skôr. Nejde pritom o klasický predčasný dôchodok, ktorý je dnes možný len 2 roky pred riadnym dôchodkovým vekom, ale o mimoriadny dôchodkový vek, informuje Pravda.sk.

Nárok na odchod do dôchodku v 55 rokoch vzniká tým, ktorí boli zamestnaní aspoň 25 rokov, a to v náročných a zdraviu škodlivých profesiách. Ide najmä o práce v uránových baniach, podzemné baníctvo, členov posádok lietadiel a lodí či pracovníkov v hutách a chemickom priemysle. Takisto sem patria potápači, kesonári či tí, ktorí pracujú s rádioaktívnymi surovinami.

Podobné výnimky platia aj pre poistencov, ktorí do roku 2000 pracovali v I. alebo II. kategórii zamestnania, teda v profesiách považovaných za fyzicky či psychicky mimoriadne náročné. Títo ľudia môžu do dôchodku odísť už v 56 alebo 58 rokoch, ak splnia potrebné podmienky.

dôchodcovia
Zdroj: TASR/M
