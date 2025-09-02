Kategórie
dnes 2. septembra 2025 o 12:07
Čas čítania 1:19

AKTUÁLNE: Putin po stretnutí s Ficom chváli slovenskú zahraničnú politiku

Kategória:
Zahraničie
AKTUÁLNE: Putin po stretnutí s Ficom chváli slovenskú zahraničnú politiku
Zdroj: TASR/AP

Putin tvrdí, že naša zahraničná politika má vplyv na hospodárstvo.

Rusko si cení nezávislú zahraničnú politiku slovenskej vlády, vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin v utorok počas stretnutia s predsedom vlády SR Robertom Ficom v Pekingu. Podľa šéfa Kremľa má postoj SR priaznivý vplyv najmä na hospodárstvo.

„Veľmi si ceníme nezávislú zahraničnú politiku, ktorú Vy a Váš tím, Vaša vláda, presadzujete. Táto politika prináša pozitívne výsledky. V prvom rade mám na mysli ekonomické ukazovatele,“ povedal Putin.
Ruský prezident zároveň vyjadril nádej, že obchodná spolupráca medzi Bratislavou a Moskvou bude naďalej pokračovať. „Niektoré vaše spoločnosti naďalej úspešne pôsobia na ruskom trhu, čo je podľa môjho názoru prospešné aj pre slovenskú ekonomiku ako celok,“ poznamenal ruský prezident. Zdôraznil tiež, že Moskva zostáva spoľahlivým dodávateľom energetických zdrojov.

Fico aj Putin sa zhodli, že Ukrajina nemôže vstúpiť do NATO

Lídri diskutovali aj o Ukrajine a zopakovali svoj postoj, že sa nemôže stať členským štátom NATO. „Ešte raz zdôrazňujem to, čo som hovoril od začiatku: Ukrajina sa nemôže stať členom NATO. Toto je moje konečné rozhodnutie. Pokiaľ však ide o jej členstvo v Európskej únii, sme pripravení s Ukrajinou v tejto oblasti spolupracovať,“ vyhlásil Fico.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

„Nikdy sme neboli proti členstvu Ukrajiny v EÚ. Pokiaľ ide o NATO, to je úplne iná otázka, pretože sa týka dlhodobej bezpečnosti Ruska,“ uviedol Putin. Obvinenia, že Moskva plánuje zaútočiť na Európu, Putin dôrazne odmietol a označil ich za nezmysly, ktoré nemajú žiadny základ.

Slovenský premiér počas rozhovoru tiež vyjadril nádej, že Rusko bude spolupracovať so Spojenými štátmi pri výstavbe nového bloku jadrovej elektrárne v SR. „Sme v kontakte s americkou spoločnosťou Westinghouse. Viete, že všetky reaktory, ktoré Slovensko má, sú ruskej alebo sovietskej výroby. Slovenské jadrové elektrárne pokrývajú viac ako polovicu spotreby energie krajiny. Bol by som veľmi rád, keby sa v tejto oblasti nadviazala rusko-americká spolupráca,“ vyhlásil Fico.

Obaja lídri pricestovali do Pekingu pri príležitosti osláv 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Fico bude počas trojdňovej návštevy rokovať aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a viceprezidentom Chan Čengom. S Putinom sa naposledy stretli v máji na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom.

fico, putin fico, putin fico, putin fico, putin
Zobraziť galériu
(7)
Súvisiace témy:
Putin Robert Fico Správy zo sveta Vladimir Putin
Náhľadový obrázok: TASR/AP
