Domov
Katarina Jánošíková
dnes 18. októbra 2025 o 8:46
Čas čítania 0:36

Matka, ktorej dieťa našli mŕtve v práčke, ide na slobodu. Z osudnej noci si vraj nič nepamätá

Matka, ktorej dieťa našli mŕtve v práčke, ide na slobodu. Z osudnej noci si vraj nič nepamätá
Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky

Prokurátorka ju obvinila z vraždy.

Sudca rozhodol prepustiť matku, ktorej novorodené dieťa našli policajti mŕtve v práčke na Nobelovej ulici v Bratislave. Chlapček bol po narodení živý, no žena si z osudnej noci údajne na nič nespomína. Vietnamská matka predstúpila pred súd až po troch nociach prežitých v cele a prokurátorka ju obvinila z vraždy, informujú Noviny.sk.

Očakáva sa predbežná správa z pitvy, z ktorej následne vypracujú znalecký posudok. Stále sa však nevie, prečo chlapček skončil zabalený v uterákoch v práčke. Obhajca uviedol, že matka má isté zdravotné problémy, ktoré môžu byť príčinou jej zmätenia a nevybavovania si danej noci.

Sudca nakoniec rozhodol, že žena bude stíhaná na slobode, a tak po súde odišla spolu s rodinou. Platí pre ňu, že musí odovzdať svoj pas, nesmie opustiť územie Slovenskej republiky a v prípade zmeny pobytu ju musí nahlásiť. Rozhodnutie o stíhaní na slobode zatiaľ nie je právoplatné; o tom bude rozhodovať až Krajský súd.

Súvisiace témy:
Krimi Správy z domova
Domov
Zdieľať
Diskusia