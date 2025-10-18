Policajti momentálne zasahujú na mieste.
V sobotu poobede došlo na diaľnici D2 v smere do Bratislavy k tragickej dopravnej nehode. Auto údajne zišlo z cesty a nabúralo do betónového piliera mostu. Po nehode začalo vozidlo horieť, informujú Aktuality.sk.
Vodič auta bol sedemdesiatnik a nehodu neprežil. Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave momentálne zasahujú na mieste.
„Upozorňujeme vodičov, že v danom úseku sa tvoria kolóny,“ uviedla polícia na sociálnej sieti s tým, že žiada o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť.
