Polícia začala trestné stíhanie vo veci usmrtenia 41-ročného muža.
V noci z piatka na sobotu (18. 10.) na ceste v obci Báč v okrese Dunajská Streda sa stala tragická udalosť. Polícia začala trestné stíhanie vo veci usmrtenia a neposkytnutia prvej pomoci. Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave dostalo večer, približne o jedenástej hodine, oznámenie, že v Báči leží na zemi osoba, informujú tvnoviny.sk.
„Po príchode policajnej hliadky sa 41-ročný muž už nachádzal v rukách zdravotníkov. Podľa doterajších zistení mal byť zrazený doposiaľ neznámym vodičom. Žiaľ, svojim zraneniam na mieste podľahol,“ informuje polícia. Presné okolnosti nehody zatiaľ nie sú známe.
8. októbra 2025 o 20:36 Čas čítania 0:15 Mimoriadna tragédia: Dopravná nehoda na Horehroní si vyžiadala 6 obetí
18. októbra 2025 o 8:46 Čas čítania 0:36 Matka, ktorej dieťa našli mŕtve v práčke, ide na slobodu. Z osudnej noci si vraj nič nepamätá