Ďalších štyroch členov posádky zachránili a previezli do nemocnice.
Nákladné lietadlo zišlo v pondelok nadránom pri pristávaní v Hongkongu z dráhy a skončilo v mori. Dvaja ľudia prišli o život, oznámili miestne úrady.
Lietadlo smerujúce z Dubaja pristávalo na Medzinárodnom letisku Hongkong okolo 3.50 h miestneho času (21.50 h SELČ), uviedol letiskový úrad. Štyroch členov posádky zachránili a previezli do nemocnice. Podľa polície však prvé správy potvrdzujú smrť dvoch ľudí z pozemného vozidla patriaceho letisku.
New footage of the Air ACT 747 that ran off the runway at Hong Kong International Airport this morning. pic.twitter.com/3tHlBwruwu— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 20, 2025
V dôsledku incidentu uzavreli severnú dráhu letiska, doplnila jeho správa s tým, že južná a stredná dráha zostávajú naďalej v prevádzke. Podľa služby Flightradar24 zišla z dráhy nákladná verzia lietadla Boeing 747.