TASR
dnes 20. októbra 2025 o 9:54
Čas čítania 0:30

VIDEO: Nákladné lietadlo v Hongkongu skončilo v mori. Z miesta hlásia obete

VIDEO: Nákladné lietadlo v Hongkongu skončilo v mori. Z miesta hlásia obete
Zdroj: x.com/ @Turbinetraveler

Ďalších štyroch členov posádky zachránili a previezli do nemocnice.

Nákladné lietadlo zišlo v pondelok nadránom pri pristávaní v Hongkongu z dráhy a skončilo v mori. Dvaja ľudia prišli o život, oznámili miestne úrady.

Lietadlo smerujúce z Dubaja pristávalo na Medzinárodnom letisku Hongkong okolo 3.50 h miestneho času (21.50 h SELČ), uviedol letiskový úrad. Štyroch členov posádky zachránili a previezli do nemocnice. Podľa polície však prvé správy potvrdzujú smrť dvoch ľudí z pozemného vozidla patriaceho letisku.


V dôsledku incidentu uzavreli severnú dráhu letiska, doplnila jeho správa s tým, že južná a stredná dráha zostávajú naďalej v prevádzke. Podľa služby Flightradar24 zišla z dráhy nákladná verzia lietadla Boeing 747.

lietadlo, nehoda nehoda, lietadlo lietadlo
lietadlo
Zdroj: x.com/ @OSINTtechnical
Domov
Zdieľať
Diskusia