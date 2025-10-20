Na mieste zasahujú psychológovia a krízoví interventi, aby poskytli pomoc žiakom a rodine.
Česká polícia preveruje okolnosti tragickej udalosti v Bystřici nad Pernštejnem v kraji Vysočina, kde v pondelok na miestnom gymnáziu zomrel 13-ročný chlapec po tom, ako vypadol z okna. Pomoc v škole poskytnú aj psychológovia a krízoví interventi, uviedla to polícia na sociálnej sieti X.
„Na miesto mieria psychológovia a krízoví interventi zložiek Integrovaného záchranného systému (IZS), ktorí sú pripravení poskytnúť potrebnú starostlivosť rodine a žiakom školy,“ napísala polícia.
