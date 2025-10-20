Pre klesajúcu vyťaženosť výroby hrozí zatváranie desiatok tovární.
Automobilky v Európe a na Slovensku čelia existenčnej hrozbe. Ako informovali české Hospodářske noviny na základe analýzy poradenskej spoločnosti AlixPartners, v najbližších dvoch až troch rokoch by to mohlo viesť ku zrušeniu minimálne 8 fabrík. Najviac sú pritom ohrozené koncerny Volkswagen a Stellantis, ktoré majú svoje fabriky aj na Slovensku.
Expert na automobilový premysel Peter Knapp zo spoločnosti EY vidí situáciu ešte negatívnejšie. Podľa jeho tvrdenia by v horizonte piatich až desiatich rokov mohlo v Európe skončiť až 30 tovární.
Medzi hlavné príčiny krízy patrí pokles dopytu, pomalý prechod na elektromobilitu a konkurencia Číny, ktorá ukrajuje trhový podiel. Tieto predpovede sú pre Slovákov a Čechov obzvlášť alarmujúce. Sme totiž ekonomicky závislí od automobilového priemyslu, ktorý u nás tvorí značnú časť HDP.