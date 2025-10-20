Kategórie
Natália Mišániová
dnes 20. októbra 2025 o 12:03
Čas čítania 0:37

Firma ZKW Krušovce naberá stovky ľudí. Pôvodne pritom plánovala prepúšťať

Firma ZKW Krušovce naberá stovky ľudí. Pôvodne pritom plánovala prepúšťať
Zdroj: TASR – Martin Palkovič

Hoci firma začiatkom roka nahlásila hromadné prepúšťanie 428 pracovníkov, k žiadnemu masovému odchodu nedošlo – od januára firmu opustilo len 44 ľudí.

Spoločnosť ZKW Krušovce neďaleko Topoľčian zvyšuje počet svojich zamestnancov. Do konca tohto roka plánuje ich počet navýšiť o zhruba 200 ľudí. Potvrdil to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) počas výjazdu v spoločnosti ZKW Krušovce v septembri.


Vedenie firmy pritom v januári tohto roka nahlásilo na úrade práce hromadné prepúšťanie. Dôvodom mal byť pokles objednávok na automobilovom trhu. Ohrozených bolo 428 pracovných miest. Fabrika v tom čase zamestnávala približne 3 000 ľudí. Podľa Tomáša však k žiadnemu hromadnému prepúšťaniu nedošlo, firmu opustilo v rámci fluktuácie približne 44 ľudí.

Rakúska spoločnosť ZKW Group so sídlom vo Wieselburgu patrí medzi popredných výrobcov prémiových svetelných systémov a elektroniky pre automobilový priemysel. Je strategickým partnerom viacerých svetových automobiliek. Na Slovensku pôsobí od roku 2006.


V minulom roku spoločnosť podľa údajov zverejnených na Finstate zvýšila stratu medziročne o 107 percent na 125,8 milióna eur. Tržby jej klesli o dve percentá na 564,5 milióna eur.

Erik Tomáš
Zdroj: TASR - Pavel Neubauer
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Správy z domova
