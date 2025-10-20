Trend ukazuje, že počasie bude mimoriadne premenlivé.
Mnohí sa už tešia na prvý sneh v nižších polohách, no podľa dlhodobej predpovede si naň ešte chvíľu počkáme. Meteorológovia upozorňujú na dva zlomové momenty, ktoré by mohli priniesť príchod zimy, a to koniec októbra a obdobie okolo 10. novembra, informuje web iMeteo.
Záver októbra by mal priniesť zmenu v podobe silnejšieho dažďa a citeľného poklesu teplôt. Okolo 28. októbra môžu byť teploty výrazne pod dlhodobým priemerom. Na severe Slovenska sa môže objaviť aj prvé sneženie, no hranica snehu zostane približne na úrovni 600 metrov nad morom.
Ďalšie ochladenie sa črtá okolo 10. novembra, keď by podľa dlhodobých modelov mohol nad naše územie preniknúť studený front so severným, arktickým vzduchom. Tento front by mohol priniesť sneženie už od 400 metrov nad morom a prvé vločky by sa mohli objaviť aj v nižších polohách.
Zatiaľ ide len o trend, nie o presnú predpoveď, no všetko nasvedčuje tomu, že po teplom začiatku októbra sa zima začne pomaly ozývať.