Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je ochotný zúčastniť sa na nadchádzajúcom summite v Maďarsku spolu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ak bude pozvaný. Zelenskyj uviedol, že je otvorený stretnutiu buď ako trojica, alebo vo formáte „kyvadlovej diplomacie“, kde by sa Trump stretol s oboma lídrami osobitne.
Trump minulý týždeň oznámil telefonicky Putinovi spoločné stretnutie v Budapešti, ktoré by sa malo uskutočniť o niekoľko týždňov. Zelenskyj kritizoval výber Maďarska a naznačil, že premiér Viktor Orbán, ktorý podľa jeho slov blokuje Ukrajinu na medzinárodnej scéne, nie je vhodný hostiteľ. Kyjev navrhuje neutrálne miesta, ako Turecko, Švajčiarsko alebo Vatikán.
Budapešť je symbolická aj preto, že práve tam bolo v roku 1994 podpísané memorandum, ktorým sa Rusko a ďalšie krajiny zaviazali zaistiť bezpečnosť Ukrajiny výmenou za vzdanie sa jadrových zbraní. Trump od návratu do Bieleho domu presadzuje priame rozhovory medzi Ukrajinou a Ruskom, vrátane stretnutia s Putinom na Aljaške, no bez významného posunu.
Nedávny telefonát Trumpa s Putinom bol prvým od augusta. Po stretnutí s Zelenským v Bielom dome Trump tvrdil, že nenútil Ukrajinu prijať ruské podmienky, a zdôraznil zachovanie súčasných pozícií pozdĺž frontovej línie.