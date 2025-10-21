Finančná správa za 3 mesiace vykonala 2 176 daňových kontrol.
Od júla 2025 finančná správa začala častejšie kontrolovať činnosť v oblasti kontroly evidencie tržieb prostredníctvom pokladníc e-kasa klient, ale taktiež v oblasti DPH, dane z príjmov a iných daní.
Počas tohto obdobia FS vykonala 2 176 daňových kontrol a dosiahla nálezy v celkovej sume takmer 97,7 milióna eur (vrátane zániku nároku na vrátenie DPH), z toho 7,9 milióna predstavovala suma zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH.
Jeden z najvyšších nálezov bol vo výške 9,4 milióna eur na DPH (DÚ Nitra), ktorý odhalili vďaka medzinárodnej spolupráci a preukázaniu fiktívnych dodávok tovaru. Vysoký nález (1,8 milióna eur) zaznamenali aj na dani z príjmov právnických osôb kvôli nesprávne nastavenému transferovému oceňovaniu medzi závislými podnikmi.
FS v sledovanom období tiež zrušila 1 273 registrácií DPH rizikovým spoločnostiam (ktoré nepodnikali, neplnili si povinnosti alebo neboli zastihnuteľné). Finančná správa dáva jasný signál, že disponuje dostatočnými nástrojmi na odhaľovanie daňových únikov a bude sa naďalej intenzívne zameriavať na preverovanie rizikových transakcií. Firmy by mali byť preto mimoriadne obozretné pri výbere obchodných partnerov.