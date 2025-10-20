Pomoc bude poskytovaná dobrovoľne.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR spúšťa nový projekt na podporu jednorodičov, ktorý má pomôcť tejto skupine zvládnuť náročnú životnú situáciu. Oznámil to minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). Jednorodičom budú poskytovať odbornú pomoc psychológovia, právnici, ekonómovia a sociálni pracovníci v rámci siete 46 poradní komplexnej pomoci po celom Slovensku.
Projekt rozširuje tím aj o dve nové pozície, sprievodcu osobnou skúsenosťou a manažéra prípadu. Sprievodca bude jednorodičov motivovať a podelí sa s nimi o vlastnú skúsenosť, manažér prípadu nastaví konkrétny plán riešenia ich životnej situácie. Pomoc bude poskytovaná dobrovoľne.
Súčasťou projektu bude aj mesačný motivačný príspevok – 100 eur pre rodiča s jedným dieťaťom, 150 eur pri dvoch deťoch a 200 eur pri troch a viac deťoch. Minister Tomáš plánuje spustenie programu od februára 2026.
Opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) upozornila, že pojem jednorodič stále nie je zakotvený v zákone a že projekt je len prvým krokom. Zdôraznila, že mnohé jednorodičovské domácnosti žijú na hranici chudoby a potrebujú aj finančnú podporu.