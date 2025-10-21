Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 21. októbra 2025 o 17:46
Čas čítania 0:35

VIDEO: Dav demonštrantov v Bratislave pochoduje pred parlament

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
VIDEO: Dav demonštrantov v Bratislave pochoduje pred parlament
Zdroj: Refresher

Slováci protestujú proti šéfovi SIS.

Opozičná SaS organizuje v utorok podvečer v Bratislave pochod z Námestia SNP pred parlament. Žiada odvolanie šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara.

„Pavol Gašpar od nástupu koná neprofesionálne a našej tajnej službe robí hanbu nielen doma, ale aj v zahraničí. Konšpiroval o prevrate, na ruke nosí tetovanie mafiána a pri dopravnej nehode zranil maloletú osobu. Bežný človek by už dávno poznal svoj trest za takúto riskantnú jazdu, no Pavol Gašpar nie,“ povedal predseda SaS Branislav Gröhling.

bratislava Bratislava
Zobraziť galériu
(2)

Gašpar naďalej odmieta kritiku v súvislosti s nehodou. Osobnú zodpovednosť prijme a odstúpi, keď budú existovať zákonné dôvody na jeho odvolanie. Za zákonné dôvody nepovažuje škodovú udalosť, bežnú nehodu.

Na kritiku o neuvedení auta, s ktorým havaroval, v majetkovom priznaní reagoval, že vozidlo je registrované na firmu, kde bol pred výkonom verejnej funkcie konateľom a spoločníkom. Podiel v tejto spoločností, ako tvrdí, v majetkovom priznaní riadne uviedol.

19. októbra 2025 o 12:50 Čas čítania 1:48 Pavol Gašpar: Odstúpim, keď na to budú zákonné dôvody, nie kvôli „bežnej nehode“ Pavol Gašpar: Odstúpim, keď na to budú zákonné dôvody, nie kvôli „bežnej nehode“
21. októbra 2025 o 6:21 Čas čítania 0:54 Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
31. augusta 2025 o 18:13 Čas čítania 0:35 Gašpar objasňuje vlastníctvo havarovaného auta. Tvrdí, že ho mal registrované na firmu, kde pôsobil Gašpar objasňuje vlastníctvo havarovaného auta. Tvrdí, že ho mal registrované na firmu, kde pôsobil
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER News SK (@refreshernews.sk)

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Vláda Roberta Fica
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 06:21
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
včera o 11:23
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
dnes o 15:54
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
pred 2 hodinami
VIDEO: Dav demonštrantov v Bratislave pochoduje pred parlament
VIDEO: Dav demonštrantov v Bratislave pochoduje pred parlament
pred 40 minútami
Tragédia v Poľsku: Farmár nechtiac zabil svoju tehotnú ženu. O život prišlo aj nenarodené dieťa
Tragédia v Poľsku: Farmár nechtiac zabil svoju tehotnú ženu. O život prišlo aj nenarodené dieťa
pred 3 hodinami
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
dnes o 06:21
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
včera o 11:23
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
včera o 09:09
Priprav sa na prvý sneh v nižších polohách: Meteorológovia upozorňujú na dva prelomové dátumy
Priprav sa na prvý sneh v nižších polohách: Meteorológovia upozorňujú na dva prelomové dátumy
včera o 15:16
Nový prieskum: Do parlamentu by sa dostalo 8 strán. Matovič predbehol Hlas-SD, KDH takmer vypadlo z NR SR
Nový prieskum: Do parlamentu by sa dostalo 8 strán. Matovič predbehol Hlas-SD, KDH takmer vypadlo z NR SR
včera o 19:34
Ministerstvo spúšťa program pre jednorodičov: Ponúka mesačný príspevok do 200 eur a odbornú podporu
Ministerstvo spúšťa program pre jednorodičov: Ponúka mesačný príspevok do 200 eur a odbornú podporu
dnes o 15:54
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
17. 10. 2025 9:32
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
15. 10. 2025 8:20
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
včera o 11:23
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
14. 10. 2025 11:15
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
17. 10. 2025 18:50
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
dnes o 06:21
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
Lifestyle news
VIDEO: Pacientka s Parkinsonovou chorobou hrala na klarinete počas operácie mozgu. Pocítila okamžité zlepšenie pred hodinou
VIDEO: Rodina s 9-mesačným bábätkom sa pokúsila vystúpiť na Rysy. Bez výstroja uviazli na vrchole pred 2 hodinami
Po kráľovskej rodine prichádza seriál o klane Kennedyovcov. Hlavnú rolu získal Michael Fassbender pred 3 hodinami
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 € pred 3 hodinami
Pes spôsobil požiar v dome, keď sa hral s batériou. Celú situáciu zachytila kamera dnes o 15:36
VIDEO: Dojemná rozlúčka obľúbeného chatára s Tatrami. Viktor Beránek po takmer 50 rokoch opúšťa Chatu pod Rysmi dnes o 14:25
Ani ochorenie ALS ho nezastavilo. Herec Eric Dane si po Euphorii zahrá postavu s jeho ochorením dnes o 13:32
Gleb odchádza, keď ešte spia. Big Boy po dlhšom čase prichádza s novým trackom „Nudle“ dnes o 12:17
H&M sa spojilo s ďalšou luxusnou značkou. Kolekcia s Glenn Martens prináša aristokraciu do bežného nosenia dnes o 11:06
Joea Jonasa obvinili z užívania kokaínu. Spevák reagoval na virálne video z koncertu dnes o 10:12
Slovensko Všetko
Tragická nehoda na východe Slovenska: 13-ročný chlapec šoféroval auto, jeho 15-ročný spolujazdec zomrel
pred 2 hodinami
Tragická nehoda na východe Slovenska: 13-ročný chlapec šoféroval auto, jeho 15-ročný spolujazdec zomrel
Auto zrejme zobrali starému otcovi.
Polícia v USA pátra po 15-ročnom Michalovi zo Slovenska. Telefón chlapca je vypnutý, prestal byť aktívny aj na sociálnych sieťach
pred 2 hodinami
Polícia v USA pátra po 15-ročnom Michalovi zo Slovenska. Telefón chlapca je vypnutý, prestal byť aktívny aj na sociálnych sieťach
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
pred 3 hodinami
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
Úrady vyhlásili mimoriadnu situáciu. Valaskú pohltil oheň, požiar zasiahol 16 bytov
dnes o 13:39
Úrady vyhlásili mimoriadnu situáciu. Valaskú pohltil oheň, požiar zasiahol 16 bytov
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
dnes o 15:54
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
Finančná správa sprísnila kontroly. Vyzbierala takmer 100 miliónov eur
pred 2 hodinami
Finančná správa sprísnila kontroly. Vyzbierala takmer 100 miliónov eur
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Ekonomika Všetko
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
pred 3 hodinami
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
14. 10. 2025 11:15
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
dnes o 13:53
Poslanci schválili rozpočet na rok 2026: Zmrazia platy, zdravotníctvo stratí stovky miliónov eur

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
pred hodinou
Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok vymenoval za prezidentku Policajného zboru SR Janu Maškarovú, ktorá sa stane šiestou osobou na tomto poste od roku 2012.
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
dnes o 06:21
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy
dnes o 05:39
ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy
VYSVETĽUJEME: Môže koalícia predĺžiť volebné mandáty? Ústavný právnik Bujňák pre Refresher vysvetlil, či je to možné
17. 10. 2025 14:30
VYSVETĽUJEME: Môže koalícia predĺžiť volebné mandáty? Ústavný právnik Bujňák pre Refresher vysvetlil, či je to možné
VYSVETĽUJEME: Bývanie zdražuje rekordným tempom. Odborník odhalil, prečo štátne nájomné byty situáciu nezachránia
16. 10. 2025 7:00
VYSVETĽUJEME: Bývanie zdražuje rekordným tempom. Odborník odhalil, prečo štátne nájomné byty situáciu nezachránia
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia