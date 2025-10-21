Michal zmizol pred dvoma mesiacmi. Rodina založila zbierku GOFUNDME na pokrytie nákladov na pátranie.
V Spojených štátoch amerických je vyhlásené pátranie po slovenskom tínedžerovi. Michala Hüblera, 15-ročného chlapca zo Slovenska, naposledy videli v New Yorku, konkrétne na Staten Islande. Na prípad upozornili TV Noviny.
Rodina chlapca založila na platforme GoFundMe zbierku, ktorá má pomôcť pokryť náklady na pátranie.
Michal odletel do USA 10. augusta. Naposledy ho videli večer 19. augusta. Na druhý deň už nebol vo svojej izbe a odvtedy sa rodičom neozval. Jeho mobil je vypnutý nie je aktívny ani na sociálnych sieťach.
Michal je chudý, meria asi 180 centimetrov. Má tmavé vlnité vlasy a nosí strojček na zuby.
„Pravdepodobne mal na sebe oblečené čierne tepláky Adidas, bledomodrú mikinu zn. Polo a biele tenisky zn. Jordan a na chrbte mal kabínovú batožinu – ruksak sivej farby a kufor na kolieskach čiernej farby,“ informuje Pohotovostný pátrací tím.