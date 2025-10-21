Auto zrejme zobrali starému otcovi.
Ružínska priehrada sa dnes stala svedkom obrovskej tragédie, pri ktorej zomrel 15-ročný chlapec. V utorok popoludní došlo v obci Margecany – Rolová Huta k mimoriadne vážnej dopravnej nehode.
Auto, ktoré si chlapci údajne vzali od starého otca bez jeho vedomia, šoféroval len 13-ročný chlapec. Vozidlo, smerujúce od tunela do obce Margecany, z doposiaľ nezistených príčin narazilo do betónového stĺpa vedľa cesty.
Náraz mal fatálne následky. 15-ročný spolujazdec, žiaľ, zraneniam na mieste podľahol. Vodiča previezli záchranári do nemocnice. Dychová skúška na alkohol bola u neho negatívna.
