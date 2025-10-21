Kategórie
Jakub Paulík
dnes 21. októbra 2025 o 18:06
Čas čítania 0:20

Tragická nehoda na východe Slovenska: 13-ročný chlapec šoféroval auto, jeho 15-ročný spolujazdec zomrel

Tragická nehoda na východe Slovenska: 13-ročný chlapec šoféroval auto, jeho 15-ročný spolujazdec zomrel
Zdroj: Polícia Slovenskej republiky

Auto zrejme zobrali starému otcovi.

Ružínska priehrada sa dnes stala svedkom obrovskej tragédie, pri ktorej zomrel 15-ročný chlapec. V utorok popoludní došlo v obci Margecany – Rolová Huta k mimoriadne vážnej dopravnej nehode.

Auto, ktoré si chlapci údajne vzali od starého otca bez jeho vedomia, šoféroval len 13-ročný chlapec. Vozidlo, smerujúce od tunela do obce Margecany, z doposiaľ nezistených príčin narazilo do betónového stĺpa vedľa cesty.

Náraz mal fatálne následky. 15-ročný spolujazdec, žiaľ, zraneniam na mieste podľahol. Vodiča previezli záchranári do nemocnice. Dychová skúška na alkohol bola u neho negatívna.

Nehoda
Zdroj: Polícia Slovenskej republiky
Tragédia
