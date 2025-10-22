Kategórie
TASR
včera 22. októbra 2025 o 20:14
Čas čítania 0:59

Združenie Brat za brata vyšetruje polícia. V prípade začali trestné stíhanie

Združenie Brat za brata vyšetruje polícia. V prípade začali trestné stíhanie
Zdroj: Facebook/Brat za brata

Poslanci vyzývajú ministerstvo vnútra a políciu, aby preverili jeho činnosť.

Združenie Brat za brata si podľa hnutia PS a strany SaS vytvára vlastnú informačnú službu. Bezpečnostné zložky štátu podľa nich musia konať. Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Mária Kolíková (SaS) vidí za krokmi združenia snahu o diskreditáciu či zastrašovanie občanov. PS vyzvalo ministerstvo vnútra, aby preverilo, či Brat za brata neporušuje zákon. V takom prípade by ho rezort vnútra mal podľa hnutia rozpustiť. 


„Podali sme trestné oznámenie na Brat za Brata z dôvodu, že vytvára štruktúry s paramilitárnymi prvkami a pôsobí ako organizovaná skupina so snahou zasahovať do bezpečnostného systému štátu. Dnes máme nové informácie o tom, že toto občianske združenie vytvára paralelnú informačnú službu. Je potešujúce, že orgány činné v trestnom konaní začali konať na základe nášho podnetu. Existuje podozrenie, že dochádza k trestným činom proti Slovenskej republike,“ uviedla Kolíková a dodala, že nové informácie strana posunula polícii.

SaS zároveň vyzvala verejnosť, aby informácie o fungovaní združenia poskytla orgánom činným v trestnom konaní. PS kritizovalo vládnu koalíciu, že pri združení Brat za brata nekoná. „Kde je teraz vládna koalícia? Prenasleduje mimovládky, ktoré jej kladú otázky o transparentnosti. Keď tu však máme združenie, ktoré zjavne predstavuje reálnu bezpečnostnú hrozbu, tak mlčí. A šéf SIS Pavol Gašpar sa tvári, že sa nič nedeje,“ vyhlásila poslankyňa NR SR Zuzana Števulová (PS).

Odpovedí sa plánujú poslanci hnutia dožadovať aj prostredníctvom parlamentných výborov. PS zdôraznilo, že Brat za brata informovalo o vzniku „Národnej informačnej agentúry“ verejne a „vyzýva občanov, aby jej donášali informácie o takzvaných nepriateľoch národa.“

Kolikova, sas
Zdroj: TASR - Jakub Kotian
Slovensko zasiahne orkán. Najsilnejší vietor dorazí zajtra večer
včera o 15:30
včera o 15:30
Slovensko zasiahne orkán. Najsilnejší vietor dorazí zajtra večer
Okrem vetra hrozia aj búrky.
