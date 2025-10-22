Má ísť o nelegálne vrakovisko, kde sa môže nachádzať až 2 000 nepojazdných áut.
Na východe Slovenska prebieha masívna akcia environmentálnej polície. V Košiciach zasahujú príslušníci environmentálnej kriminálky pri doteraz najrozsiahlejšej operácii svojho druhu v krajine, informujú tvnoviny.sk. Ide o nelegálne vrakovisko, kde sa môže nachádzať až 2 000 nepojazdných áut. V súvislosti s prípadom už začali trestné stíhanie.
Polícia preveruje aj menšie vrakovisko
Celý areál vrakoviska môže podľa odhadov zaberať až desať árov. Prevádzku takéhoto zariadenia však môže vykonávať len licencovaný spracovateľ starých vozidiel.
Majiteľ vrakoviska mal podľa dostupných informácií licenciu vedenú na inú spoločnosť a na inom mieste, pričom táto licencia je už niekoľko rokov neplatná.
Polícia zároveň preveruje aj menšie vrakovisko vzdialené približne jeden kilometer, kde sa nachádzajú desiatky áut a ktoré patrí rovnakému majiteľovi.