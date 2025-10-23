Kotlár hlasoval spolu s opozičnými stranami.
- Kotlár tesne pred hlasovaním o vládnej novele zákona o hazardných hrách predniesol v pléne žiadosť o jej stiahnutie.
- Návrh na vypustenie bodu však podľa rokovacieho poriadku musia podať tri poslanecké kluby.
- Opozícia preto Kotlárovi deklarovala podporu. Ten potom návrh podal opätovne v mene klubov PS, SaS a KDH.
- Procedurálny návrh však neprešiel, nepodporilo ho dosť poslancov.
Citát: „Neexistuje žiadny volič elektorátu žiadnej politickej strany, ktorý by súhlasil s týmto bodom,“ obhájil.
Širší kontext: Parlament krátko na to posunul novelu do druhého čítania. Rokuje sa o nej v skrátenom legislatívnom konaní, definitívne sa teda o nej rozhodne už na aktuálnej schôdzi. Úprava je z dielne Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
Líder koaličnej SNS Andrej Danko chápe postoje poslanca Národnej rady SR Petra Kotlára (SNS), ktorý v pléne požiadal o stiahnutie novely zákona o hazardných hrách z rokovania. Poukázal však na to, že na tom nebola dohoda. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre novinárov v parlamente.