Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko.
Októbrový volebný model agentúry Ipsos pre Denník N potvrdil, že najsilnejšou politickou stranou zostáva Progresívne Slovensko s podporou 21,6 % voličov. Smer by získal 18,5 %, Republika 10 % a Hlas približne 9,1 % hlasov. Prieskum agentúry Focus nájdeš tu.
Do parlamentu by sa dostalodostalo Hnutie Slovensko s 7,8 % percentami, SaS so 7,3 % percentami, KDH so 6,5 percentami a Demokrati so 5,4 %. Do parlamentu by sa nedostalo koaličné SNS, ktoré by získalo 3,6 %, Sme rodina s 3,4 % a ani Maďarská Aliancia s 3,4 %.
Ak by sa voľby konali teraz, Progresívne Slovensko by získalo 38 mandátov, Smer 32, Republika 17, Hlas 16, Hnutie Slovensko 14, SaS 13, KDH 11 a Demokrati 9. Spolu by opozičné strany PS, SaS, KDH a Demokrati obsadili 71 kresiel, pričom s podporou Hnutia Slovensko by mali väčšinu 85 poslancov.
