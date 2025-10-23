Hlas-SD stanovil pravidlá, podľa ktorých členovia nemôžu protirečiť názorom strany.
Po spore predsedu Matúša Šutaja Eštoka s poslancom Samuelom Migaľom a jeho skupinou Hlas upravil svoje vnútorné pravidlá. Od leta platí, že člena, ktorý kritizuje predsedu alebo verejne hovorí inak než je oficiálny postoj strany, môžu vylúčiť, informujú Aktuality.sk.
Začiatkom roka sa štvorica poslancov: Samuel Migaľ, Radomír Šalitroš, Roman Malatinec a Ján Ferenčák dostala do otvoreného konfliktu s vedením. Šutaj Eštok tvrdil, že od neho žiadali funkcie. „Povedal, že oni budú poslušní a lojálni, ale potrebujú pozíciu ministra vnútra, podpredsedu parlamentu a človeka v predsedníctve strany. Migaľ potom doplnil, že chce pozíciu riaditeľa Vojenského spravodajstva. Nech sa prepadnem pod zem, ak to nie je pravda,“ vyhlásil.
Strana napokon Migaľa a Šalitroša vylúčila ako „vydieračov“, Malatinec odišiel k strane Rudolfa Huliaka a Ferenčák zostal. Práve po tejto kríze Hlas prijal nové stanovy, ktoré umožňujú vyhodiť člena za „závažné porušenie politickej disciplíny“. Tá zahŕňa zneváženie predsedu, koaličného partnera či verejné vyjadrenia v rozpore s uzneseniami strany.
Strana sa vraj len prispôsobuje praxi
Podľa šéfa poslaneckého klubu Róberta Puciho sa strana len prispôsobila praxi. „Keďže sme mladá strana, procesy stále aktualizujeme na základe aplikačnej praxe. Podobné znenie stanov majú aj ďalšie strany,“ povedal.
Poslanec Ján Ferenčák považuje zmeny za krok späť. „V rámci strany je to také upevnenie názorovej moci. Čiže kto nesúhlasí s názorom predsedu alebo úzkeho vedenia alebo prejaví iný názor, tak na základe tohto môže byť vylúčený zo strany,“ hovorí. Podľa neho to pripomína časy komunizmu, keď sa trestal iný názor.