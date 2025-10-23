„Príkaz na vytvorenie takéhoto zoznamu som nevydala,“ uviedla Milanová.
Exministerka kultúry Natália Milanová odmieta, že by počas svojho pôsobenia vydala príkaz na vytvorenie databázy firiem a občanov s prepojením na „ruské kruhy“.
Rázne zároveň odmietla akúkoľvek diskrimináciu v rámci dotácií. Reagovala tak na informáciu Ministerstva kultúry (MK) SR, ktoré dostalo od Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) SR pokutu vo výške 10 000 eur za zverejnenie databázy s osobnými údajmi. Vyplýva to zo stanoviska Milanovej, ktoré pre TASR poskytol hovorca Hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.
„Príkaz na vytvorenie takéhoto zoznamu som nevydala a akúkoľvek diskrimináciu v rámci dotácií rázne odmietam. Politikou môjho vedenia bola nediskriminácia žiadateľov na rozdiel od súčasného vedenia, ktoré sa diskrimináciou celých skupín žiadateľov dokonca verejne chváli,“ uviedla Milanová. Dodala, že sa v tejto chvíli nevie k tvrdeniu ministerstva vyjadriť, keďže nie je účastníčkou konania, nemá prístup do spisu a nie je oboznámená s jeho priebehom.
Podľa nej rezort kultúry poskytol verejnosti „iba svoju fabuláciu“. „Ako však vyplýva z publikovaných informácií, ani ministerstvo samo nevie o účele zoznamu nič relevantné,“ dodala Milanová. Zároveň uviedla, že aktuálne vedenie rezortu by malo byť schopné vysvetliť, prečo mal zoznam pravdepodobne ešte donedávna zverejnený na svojom webe.
„Ministerkou kultúry už nie som dva a pol roka a súčasná pani ministerka by sa už konečne mohla prestať vyhovárať na mňa, obyčajného človeka bez funkcie, a namiesto toho by sa mala začať sústrediť na prácu - napríklad na čerpanie eurofondov, kde svieti veľká nula,“ poznamenala Milanová.
MK SR dostalo od ÚOOÚ SR pokutu 10 000 eur za vytvorenie databázy občanov a firiem s prepojením na „ruské kruhy“, ktorú zverejnilo bývalé vedenie ministerstva pod vedením Natálie Milanovej. MK voči rozhodnutiu podalo rozklad, pričom nenamieta samotný skutok, len výšku škody. Zároveň kritizuje bývalé vedenie rezortu za diskriminačné konanie.