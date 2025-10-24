Kategórie
Domov
Katarína Jánošíková TASR
dnes 24. októbra 2025 o 19:25
Čas čítania 0:27

Obyvateľov Bratislavy prekvapí nezvyčajná skúška sirén. Bude sa ozývať od spoločnosti Slovnaft

Zdroj: Slovnaft

Preverí sa tak technický stav a funkčnosť systému varovania obyvateľstva v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi.

V spoločnosti Slovnaft v Bratislave sa v utorok 28. októbra o 12.00 h uskutoční skúška autonómnych varovných sirén. „Cieľom skúšky je preverenie technického stavu a funkčnosti systému varovania obyvateľstva v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi,“ informovala PR manažérka spoločnosti Lucia Čorbová.

Priblížila, že počas skúšky zaznie trikrát hlásenie „pozor, skúška sirén“, následne dvojminútový stály tón označujúci koniec ohrozenia, potom hlásenie „skúška autonómnych varovných sirén“ a na záver trikrát hlásenie „pozor, koniec skúšky“. Zvuk sirén bude výrazne počuteľný aj v okolí rafinérie, najmä v jej priľahlých častiach. „Upozorňujeme obyvateľov, že ide výlučne o skúšku, nie o reálne ohrozenie,“ zdôraznila Čorbová. O skúške bude spoločnosť informovať aj prostredníctvom svojich sociálnych sietí a aplikácie Sused Slovnaft.

slovnaft
Zdroj: Slovnaft
Súvisiace témy:
Slovnaft Správy z domova
