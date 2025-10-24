Zamestnanec prezradil, že v priebehu mesiaca museli už dvakrát zostať doma.
Fabrika Kia v Žiline zrušila niektoré výrobné dni a plánuje rušiť ďalšie. Dôvodom má byť podľa zistení HNonline.sk prepad dopytu. Vedenie sa k situácii zatiaľ nevyjadrilo, no zamestnanec prezradil, že v priebehu mesiaca museli dvakrát ostať doma pre prekážku na strane zamestnávateľa. Aj napriek kríze patrí Kia stále medzi najziskovejšie firmy na Slovensku s minuloročným ziskom vyše 80 miliónov eur.
Spoločnosť vraj mení výrobnú stratégiu. Postupne má z výrobných liniek zmiznúť model Ceed, ktorý má nahradiť elektromobil EV4. V budúcnosti má pribudnúť aj model EV2.
Problémy má aj fabrika Hyundai v Čechách, ktorá tento rok taktiež nahlásila odstávky. Má ísť o reakciu na momentálny dopyt po vozidlách. Problémy sprevádza aj končiaca platnosť kolektívnej zmluvy.
Vedenie OZ Kovo tvrdí, že dôvodom problémov je prechod na elektromobilitu. Zástupcovia zamestnancov momentálne čakajú na odpoveď vedenia.