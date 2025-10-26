Polícia odhaduje, že hodnota zaistených falzifikátov na čiernom trhu je približne 250 000 libier.
V továrni v anglickom meste Northampton bolo skonfiškovaných viac ako 2000 falošných dávok injekčných prípravkov na chudnutie. Pravdepodobne ide o najväčší záťah svojho druhu na svete, uviedla v sobotu spravodajská televízia Sky News s odvolaním sa na web Pharmacy magazine.
Na odhalení nelegálnej prevádzky, ktorá vyrábala a distribuovala nelicencované produkty, sa podieľal Úrad pre reguláciu liekov a zdravotníckych výrobkov (MHRA) spolu s políciou.
Na etiketách napodobenín je uvedené, že obsahujú účinné látky tirzepatid a retratutid. Na mieste sa našli aj ďalšie chemikálie, vybavenie, desiatky tisíc prázdnych injekčných pier a 20.000 libier v hotovosti.
Polícia odhaduje, že hodnota zaistených falzifikátov na čiernom trhu je približne 250.000 libier.
Britský minister zdravotníctva a sociálnych vecí Wes Streeting označil zaistenie falošných liekov za „víťazstvo v boji proti bezočivým zločincom, ktorí ohrozujú životy predajom nebezpečných a nelegálnych injekcií na chudnutie, aby rýchlo zarobili peniaze“.
Takéto nelegálne produkty predstavujú podľa Streeting veľké riziko pre nič netušiacich spotrebiteľov. Minister preto vyzval ľudí, aby nekupovali lieky na chudnutie z neoverených zdrojov, pretože tým pomáhajú zločincom, ktorým nezáleží na ich zdraví.
Podľa webu Pharmacy magazine doteraz nebol v súvislosti so záťahom v Northamptone nikto zadržaný.