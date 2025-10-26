Kategórie
Domov
TASR
dnes 26. októbra 2025 o 7:18
Čas čítania 0:45

V Británii odhalili rekordný počet falošných injekcií na chudnutie. Ide o najväčší zásah svojho druhu na svete

V Británii odhalili rekordný počet falošných injekcií na chudnutie. Ide o najväčší zásah svojho druhu na svete
Zdroj: Diabetes UK

Polícia odhaduje, že hodnota zaistených falzifikátov na čiernom trhu je približne 250 000 libier.

V továrni v anglickom meste Northampton bolo skonfiškovaných viac ako 2000 falošných dávok injekčných prípravkov na chudnutie. Pravdepodobne ide o najväčší záťah svojho druhu na svete, uviedla v sobotu spravodajská televízia Sky News s odvolaním sa na web Pharmacy magazine.

Na odhalení nelegálnej prevádzky, ktorá vyrábala a distribuovala nelicencované produkty, sa podieľal Úrad pre reguláciu liekov a zdravotníckych výrobkov (MHRA) spolu s políciou.

Na etiketách napodobenín je uvedené, že obsahujú účinné látky tirzepatid a retratutid. Na mieste sa našli aj ďalšie chemikálie, vybavenie, desiatky tisíc prázdnych injekčných pier a 20.000 libier v hotovosti.

Polícia odhaduje, že hodnota zaistených falzifikátov na čiernom trhu je približne 250.000 libier.

Britský minister zdravotníctva a sociálnych vecí Wes Streeting označil zaistenie falošných liekov za „víťazstvo v boji proti bezočivým zločincom, ktorí ohrozujú životy predajom nebezpečných a nelegálnych injekcií na chudnutie, aby rýchlo zarobili peniaze“.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

Takéto nelegálne produkty predstavujú podľa Streeting veľké riziko pre nič netušiacich spotrebiteľov. Minister preto vyzval ľudí, aby nekupovali lieky na chudnutie z neoverených zdrojov, pretože tým pomáhajú zločincom, ktorým nezáleží na ich zdraví.

Podľa webu Pharmacy magazine doteraz nebol v súvislosti so záťahom v Northamptone nikto zadržaný.

MHRA
Zdroj: MHRA
25. októbra 2025 o 17:11 Čas čítania 0:23 VIDEO: Hádka v bratislavských potravinách skončila bitkou. Zadržanému mužovi hrozí až trojročný trest VIDEO: Hádka v bratislavských potravinách skončila bitkou. Zadržanému mužovi hrozí až trojročný trest
25. októbra 2025 o 15:32 Čas čítania 0:18 Muž v Rajci prepadol čerpaciu stanicu. „Máš na to päť sekúnd,“ povedal predavačke a mieril na ňu zbraňou Muž v Rajci prepadol čerpaciu stanicu. „Máš na to päť sekúnd,“ povedal predavačke a mieril na ňu zbraňou
25. októbra 2025 o 14:02 Čas čítania 0:43 Hlas-SD považuje ideologické spory za uzavreté. Zdôraznil potrebu preverenia káuz od roku 2020 Hlas-SD považuje ideologické spory za uzavreté. Zdôraznil potrebu preverenia káuz od roku 2020
Domov
Zdieľať
Diskusia