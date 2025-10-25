Bratislavskí policajti po incidente obvinili 27-ročného muža.
V stredu 23. októbra dopoludnia zasahovala hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky na Púchovskej ulici v Bratislave. V predajni s potravinami sa najskôr pohádali dvaja zákazníci, pričom slovný konflikt prerástol do fyzického útoku.
Podľa polície sa 27-ročný Dominik H. údajne tlačil na zákazníka pred sebou, čo vyvolalo hádku a následné násilie. Zraneného muža ošetrili pracovníci rýchlej zdravotnej pomoci. Policajti útočníka krátko po incidente zadržali.
Vyšetrovateľ tretieho bratislavského okresu ho obvinil z trestného činu výtržníctva a z prečinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Ak súd potvrdí jeho vinu, hrozí mu trest odňatia slobody od jedného do troch rokov.