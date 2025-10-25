Hlas-SD sa chce podľa Šutaja Eštoka sústrediť na ľudí a regióny, pričom ideologické spory považuje za uzavreté.
Strana Hlas-SD podľa jej predsedu a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka považuje ideologické spory po zmene ústavy za uzavreté. „Nebudeme riešiť ideové konflikty, toto sme už vyriešili. Stojíme na jasnej strane, sú iba dve pohlavia. Teraz sa musíme sústrediť na ľudí a výsledky,“ uviedol na tlačovej konferencii, kde hodnotil dva roky pôsobenia Hlasu vo vláde. Zároveň kritizoval predchádzajúcu vládu za „amatérskosť“ a rozklad štátu.
Šutaj Eštok zdôraznil výsledky svojho rezortu, najmä v oblasti bezpečnosti a migrácie. Tvrdí, že sa mu podarilo zastaviť nelegálnu migráciu a že polícia dnes funguje bez politických zásahov. „Sú zriadené špeciálne vyšetrovacie tímy, ktoré preverujú kauzy z rokov 2020 – 2023,“ povedal s tým, že spravodlivosť síce prichádza pomaly, ale podľa neho sa výsledky dostavia.
Šutaj Eštok tiež pripomenul, že sa chce sústrediť na obnovu vzťahov s Českou republikou a reformu Vyšehradskej štvorky. Uviedol, že sa stretol s Andrejom Babišom a verí, že V4 môže byť silným hlasom v Európe. Kritizoval tiež emisné povolenky ETS2, ktoré podľa neho poškodzujú slovenské hospodárstvo, a vyhlásil, že Slovensko sa radšej bude s Európskou komisiou súdiť, než by tieto opatrenia prijalo.