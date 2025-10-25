Páchateľ si odniesol viac ako tisíc eur.
V piatok 24. októbra krátko po 20:30 došlo v Rajci k lúpeži na miestnej čerpacej stanici. Maskovaný muž vošiel do predajne a pod hrozbou zbrane požiadal pracovníčku, aby mu odovzdala peniaze, informujú tvnoviny.sk.
Podľa informácií redakcie jej podal ruksak a povedal, že „má na to päť sekúnd“. Obsluha mu následne odovzdala hotovosť vo výške viac ako tisíc eur. Po prepade muž odišiel pešo na neznáme miesto. Ďalšie okolnosti incidentu zatiaľ nie sú známe.
