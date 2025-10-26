Odborníci upozorňujú, že celoročné pneumatiky v extrémnych zimných podmienkach stále nenahradia klasické zimné pneumatiky.
Záujem o celoročné pneumatiky rastie, no odborníci upozorňujú, že stále nezaostávajú za zimnými. Spolumajiteľ autoškoly v Nových Zámkoch Daniel Košťál prezúva všetky výcvikové vozidlá na celoročné pneumatiky. „Máme šesť áut, dvakrát ročne prezúvať a platiť za uskladnenie je nákladné. Jazdíme prevažne po meste, bezpečnosť jazdy to neovplyvňuje,“ vysvetlil pre tvnoviny.sk.
Motoristický novinár Roman Nadányi dodáva, že celoročná pneumatika môže byť vhodná pre vodičov na juhu Slovenska, kde je sneh vzácny a cesty nie sú často zamrznuté.
Pneuservisy potvrdzujú rastúci záujem, aj keď v oblastiach s častejším snehom zostávajú dominantné klasické zimné a letné pneumatiky. Odborníci odporúčajú celoročné pneumatiky najmä pre vodičov s nízkym ročným nájazdom alebo pre tých, ktorí sa pohybujú v oblastiach so zriedkavým snehom.
Pre vodičov, ktorí jazdia aj v náročných zimných podmienkach, je bezpečnejšie prezúvať podľa ročného obdobia.