Natália Mišániová
dnes 26. októbra 2025 o 9:45
Čas čítania 0:43

Víchrica dnes potrápi Slovensko: Meteorológovia vydali výstrahy pre viaceré oblasti

Víchrica dnes potrápi Slovensko: Meteorológovia vydali výstrahy pre viaceré oblasti
Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

SHMÚ odporúča počas platnosti výstrah nepodnikať túry vo vyšších polohách a vyhýbať sa oblastiam, kde by mohol silný vietor lámať stromy či prevracať predmety.

Na severe Slovenska vydali meteorológovia výstrahy pred silným vetrom na horách. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) budú výstrahy platiť od nedele 26. októbra 2025 od 17:00 do stredy 29. októbra 2025 do 9:00. Vietor zasiahne najmä horské oblasti severného Slovenska, vrátane Tatier, Oravy a Kysúc.

Prechodne sa na horách v polohách nad pásmom lesa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 30 až 37 metrov za sekundu (110 až 135 km/h) a priemernú rýchlosť 20 až 24 metrov za sekundu (70 až 85 km/h). Takéto hodnoty už zodpovedajú sile víchrice.

počasie počasie počasie
Zobraziť galériu
(3)

Hoci meteorológovia upozorňujú, že takýto vietor je v tejto ročnej dobe a oblasti pomerne bežný, predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a pobyt vo vysokohorskom teréne. SHMÚ preto odporúča počas platnosti výstrah nepodnikať túry vo vyšších polohách a vyhýbať sa oblastiam, kde by mohol silný vietor lámať stromy či prevracať predmety.

Meteorológovia očakávajú, že vietor začne slabnúť v priebehu stredy. Napriek tomu však nevylučujú, že v najvyšších horských polohách sa aj v nasledujúcich dňoch môžu objaviť prechodné nárazy vetra.

počasie, vietor
Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor
Správy z domova
Domov
