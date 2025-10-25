Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 25. októbra 2025 o 10:52
Čas čítania 1:06

Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už budúci rok

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už budúci rok
Zdroj: Wikimedia Commons/sgt. Hirano

Chorvátsko znovu zavádza brannú povinnosť.

  • Chorvátsky parlament v piatok schválil obnovenie povinnej vojenskej služby. Cieľom je posilniť obranu balkánskej krajiny uprostred nepokojov po celom svete, vrátane ruskej invázie na Ukrajinu. 
  • Záhreb zrušil brannú povinnosť v roku 2008, rok pred vstupom do NATO, v snahe profesionalizovať armádu. Vysokopostavení predstavitelia odvtedy zmenili názor a tvrdia, že medzinárodné napätie si vyžaduje obnovenie základného vojenského výcviku na posilnenie chorvátskych obranných síl.
  • Novelizáciu zákona o obrane podporilo v 151-člennom parlamente 84 poslancov, 30 sa zdržalo hlasovania a 11 bolo proti. Za zmenu a doplnenie zákona o službe v ozbrojených silách hlasovalo 110 poslancov.
  • Odvedenci budú dostávať žold 1 100 eur, odmena pre alternatívnu civilnú službu ešte nebola stanovená. Podľa medializovaných správ by mohla byť „výrazne nižšia“.

Citát: „Vidíme nárast rôznych typov hrozieb, ktoré si vyžadujú rýchle a účinné konanie zo strany širšej komunity,“ povedal počas rokovania v parlamente minister obrany Ivan Anušić. „Tvárou v tvár akejkoľvek hrozbe je obrana krajiny kľúčová,“ zdôraznil.

30. septembra 2025 o 17:00 Čas čítania 6:54 Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku

Širší kontext: Dvojmesačný výcvik začnú na budúci rok zdravotne spôsobilí branci po dovŕšení 19 rokov. Prvé povolávacie rozkazy sa rozošlú ešte do konca tohto roka pre výcvikové kasárne v Knine, Slunji a Požege. Každoročne by malo výcvik absolvovať zhruba 18-tisíc mužov a toto obdobie sa im započíta do dĺžky pracovného pomeru. Absolventi výcviku budú mať tiež výhodu pri uchádzaní sa o prácu vo verejných a štátnych inštitúciách.

Odopierači vojenskej služby pre výhrady vo svedomí budú môcť slúžiť tri alebo štyri mesiace v štátnej službe, vrátane tímov pre reakciu na katastrofy. Ženy sú oslobodené od brannej povinnosti, ale môžu sa dobrovoľne prihlásiť na základný výcvik, ktorý je podmienkou pre vstup do aktívnej služby alebo záložných síl.

Prečítaj si aj tieto články:

15. októbra 2025 o 12:00 Čas čítania 3:54 „Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár „Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
23. októbra 2025 o 13:20 Čas čítania 0:44 Pri ruskom útoku zomreli dvaja novinári. Zverejnili fotografie zhoreného auta Pri ruskom útoku zomreli dvaja novinári. Zverejnili fotografie zhoreného auta
21. októbra 2025 o 18:34 Čas čítania 8:09 Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
chorvátsko
Zdroj: Wikimedia Commons/Suradnik13/volně k užití
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Chorvátsko Rusko Správy zo sveta Vojna na Ukrajine
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 08:07
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
včera o 14:09
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
dnes o 09:28
Známy nápoj na podporu imunity sťahujú z predaja. Reťazec upozorňuje, že môže byť kontaminovaný
Známy nápoj na podporu imunity sťahujú z predaja. Reťazec upozorňuje, že môže byť kontaminovaný
pred 2 hodinami
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už budúci rok
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už budúci rok
včera o 07:50
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
včera o 07:10
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
dnes o 08:07
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
včera o 07:10
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
včera o 14:09
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
včera o 07:50
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
pred 3 dňami
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
20. 10. 2025 11:23
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
20. 10. 2025 11:23
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
21. 10. 2025 6:21
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
17. 10. 2025 9:32
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
17. 10. 2025 18:50
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
pred 4 dňami
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
včera o 07:10
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Lifestyle news
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste pred 4 minútami
Diddyho údajne napadli vo väzení. Útočník mu mal počas spánku priložiť nôž ku krku pred 3 hodinami
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca? dnes o 07:27
Ozempic efekt pokračuje: reštaurácie zmenšujú porcie, vraj kvôli menšiemu apetítu hostí včera o 19:23
Kim Kardashian diagnostikovali vážne mozgové ochorenie. Viní za to stres z rozvodu s Kanyem Westom včera o 18:41
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičnú lokálnu gastronómiu včera o 18:30
Starbucks prinesie na Slovensko prvý drive-thru. Vybranou lokalitou sa stala Žilina včera o 17:53
Separ dorazil do base campu Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch neustáleho šľapania včera o 17:06
TRAILER: Tvorca Breaking Bad prichádza so sci-fi seriálom, v ktorom je šťastie doslova nákazlivé včera o 16:12
Zahraničie Všetko
Stretnutie Trumpa s Putinom v Budapešti náhle zrušili. Americký prezident prišiel s jednoduchým vysvetlením.
pred 2 dňami
Stretnutie Trumpa s Putinom v Budapešti náhle zrušili. Americký prezident prišiel s jednoduchým vysvetlením.
„Proste mi to nepripadalo správne. Nemal som pocit, že by sme sa dostali tam, kam potrebujeme. Tak som to zrušil, ale v budúcnosti sa stretneme,“ Trump.
Tragédia v Poľsku: Farmár nechtiac zabil svoju tehotnú ženu. O život prišlo aj nenarodené dieťa
pred 4 dňami
Tragédia v Poľsku: Farmár nechtiac zabil svoju tehotnú ženu. O život prišlo aj nenarodené dieťa
VIDEO: Ničivé tornádo neďaleko Paríža zničilo budovy a prevracalo žeriavy
pred 3 dňami
VIDEO: Ničivé tornádo neďaleko Paríža zničilo budovy a prevracalo žeriavy
EÚ zvažuje nový zákaz. Má obavy z rakoviny v dezinfekčných prostriedkoch
pred 3 dňami
EÚ zvažuje nový zákaz. Má obavy z rakoviny v dezinfekčných prostriedkoch
Žena v Česku chcela zabiť seba aj svoju dcéru. Pokúsila sa nabúrať do kamiónu
pred 4 dňami
Žena v Česku chcela zabiť seba aj svoju dcéru. Pokúsila sa nabúrať do kamiónu
Maďarsko zasiahlo zemetrasenie. Otrasy pocítili aj v Budapešti
pred 3 dňami
Maďarsko zasiahlo zemetrasenie. Otrasy pocítili aj v Budapešti
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Ekonomika Všetko
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
pred 4 dňami
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
17. 10. 2025 10:15
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
pred 4 dňami
Poslanci schválili rozpočet na rok 2026: Zmrazia platy, zdravotníctvo stratí stovky miliónov eur
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé
pred 2 dňami
RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé
Ekonomická konsolidácia znižuje čisté príjmy mladých ľudí, no odborníci upozorňujú, že aj v takom období má zmysel začať sporiť na dôchodok čo najskôr.
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
pred 3 dňami
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
pred 4 dňami
Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
21. 10. 2025 6:21
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy
21. 10. 2025 5:39
ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia