Domov
Barbora Fábryová
dnes 27. októbra 2025 o 15:09
Čas čítania 0:50

Gašpar vraj šoféroval v šľapkách. Z miesta nehody chcel údajne odísť, stále pridával plyn

Gašpar vraj šoféroval v šľapkách. Z miesta nehody chcel údajne odísť, stále pridával plyn
Zdroj: Polícia SR - Nitriansky kraj

Pavol Gašpar mal vraj na nohách plastové šlapky.

Manželia, do ktorých auta narazil Pavol Gašpar, pre Hospodárske noviny opísali, čo sa stalo krátko po náraze. „Pochopila som to hneď, keď som ho videla vyliezť z auta. Vyšiel stranou spolujazdca a bolo mi jasné, kto to je,“ hovorí manželka vodiča, ktorého vozidlo Gašparov športový Dodge nabral.

Dodáva, že ju prekvapilo, ako si „rozumný dospelý človek“ mohol sadnúť za volant silného auta v plastových šľapkách. „Takáto obuv predsa nemôže poskytnúť chodidlám dostatočnú oporu. Kto vie, akú rolu mohli zohrať v tom, ako jazda Pavla Gašpara dopadla,“ poznamenala.

Jej manžel si spomína, že po náraze okamžite vystúpil z auta, aby zistil, čo sa deje. „V tom momente nikto z nás nevedel, že sme mali dopravnú nehodu s Pavlom Gašparom. Znova som sa pozrel na žlté auto a zbadal som, že jeho šofér sa snaží pohnúť z miesta. Opakovane sa pokúšal pohnúť dopredu a dozadu,“ opísal.

Podľa jeho manželky šofér Dodga ešte niekoľko sekúnd po náraze neprestal skúšať naštartovať a rozbehnúť auto. „Stále pridával plyn. Vyzeralo to, akoby nechcel zostať stáť na mieste a chcel sa s autom ešte pohnúť,“ hovorí. Podľa jej slov si uvedomila, že ak by vozidlo nezastavil stĺp verejného osvetlenia, mohlo by skončiť v kruhovom objazde. „V prvých sekundách som pomaly vstrebávala, čo sa vlastne stalo,“ dodala.

Pavol Gašpar.
Pavol Gašpar. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
