Katarína Jánošíková TASR
dnes 28. októbra 2025 o 8:05
Čas čítania 0:25

Nad letiskom v Španielsku spozorovali dron. Museli pozastaviť lety

Nad letiskom v Španielsku spozorovali dron. Museli pozastaviť lety
Zdroj: Wikimedia

Lety z letiska v Alicante odklonili do Valencie a Murcie.

Letisko Miguela Hernándeza v španielskom meste Alicante na juhovýchode krajiny v pondelok večer dočasne prerušilo lety po tom, čo v jeho okolí spozorovali dron, informuje o tom agentúra DPA a denník La Vanguardia.

Lety pozastavili o 21.40 h. Správca letiska prostredníctvom svojich oficiálnych kanálov oznámil, že došlo k „pozastaveniu“ letov „kvôli prítomnosti dronu“. Niekoľko prichádzajúcich letov odklonili do Valencie a Murcie.

Prevádzku letiska obnovili krátko po 23.00 h. Európske letiská boli v uplynulých týždňoch opakovane paralyzované z dôvodu údajných preletov dronov v ich blízkosti. K incidentom došlo v Litve, Nórsku alebo Nemecku. Niektorí predstavitelia z nich obviňujú Rusko, ktoré to však popiera.

Alicante letisko
Zdroj: Wikimedia
Súvisiace témy:
drony Letisko Správy zo sveta
Domov
