Polícia v Košiciach vyhlásila pátranie po utečenom väzňovi Andreasovi Polyákovi.
Polícia v Košiciach pátra po utečenom väzňovi. Andreas Polyák je približne 175 centimetrov vysoký, štíhlej postavy, má krátke kučeravé vlasy. V čase úteku mal oblečené biele nohavice, oranžové tričko, červenú mikinu a bielu šiltovku.
Väzeň odišiel z pracoviska spoločnosti Vamex na adrese Lubina 1, Košice. Polícia zdôrazňuje, aby sa občania k väzňovi nepribližovali. V prípade, ak muža uvidíš, volaj na číslo 158.
„Podľa doterajších informácií utekal smerom k obchodnému centru Billa na Sídlisku nad jazerom. Po mužovi intenzívne pátrajú policajné hliadky, do akcie sú zapojení policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky, obvodné oddelenia aj psovodi. Pátranie prebieha v súčinnosti so Zborom väzenskej a justičnej stráže,“ uviedli policajti.