Rýchlosť vetra dosiahne v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu.
Na horách na strednom a severnom Slovensku sa v priebehu utorka môže objaviť silný vietor. SHMÚ vydal výstrahy prvého stupňa, informuje o tom na svojom webe. Výstrahy platia na celý deň a vietor zasiahne najmä okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina.
„Prechodne sa na horách miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica,“ uviedli meteorológovia.
