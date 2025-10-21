Podľa rezortu vnútra chce Maškarová viesť policajný zbor s pokorou, energiou a rozhodnosťou.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vymenoval Janu Maškarovú za policajnú prezidentku. Stotožnil sa s jej „jasnou víziou posilniť stabilitu, odbornosť a dôveru verejnosti v políciu“, informoval o tom hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
Šutaj Eštok dodal, že pred novou prezidentkou sú náročné úlohy - pokračovať v stabilizácii Policajného zboru (PZ) a zvyšovať bezpečnosť v uliciach. Podľa rezortu vnútra chce Maškarová viesť PZ s pokorou, energiou a rozhodnosťou. „Prezident musí byť vzorom, autoritou a garantom zákonnosti, bez ohľadu na vonkajší tlak,“ uviedla. Jej víziou je zamerať sa najmä na motiváciu a stabilizáciu počtu policajtov.
Prácu v polícii chce zatraktívniť pre mladých uchádzačov prostredníctvom lepších platových a sociálnych podmienok, ako aj posilnením systému vzdelávania, odbornej prípravy a spravodlivého kariérneho postupu.
„Počas svojho pôsobenia vo funkcii prezidentky PZ chce otvorenou a vecnou komunikáciou prehlbovať dôveru v políciu a posilniť komunikáciu s verejnosťou, tak aby každý krok polície vychádzal z faktov a bol vysvetlený,“ doplnil rezort.
Maškarová je prvou ženou na čele PZ. Jej profesionálna dráha je úzko spojená s PZ viac ako 30 rokov. Počas služby dosiahla významné pozície, získala tiež viaceré ocenenia za svoj prínos v oblasti bezpečnosti. Venovala sa špecializovaným úlohám v oblasti boja proti organizovanému zločinu či ekonomickej kriminalite.