Katarína Jánošíková TASR
dnes 28. októbra 2025 o 10:15
Čas čítania 0:35

Na strednom a západnom Slovensku zasahovala polícia. Zadržali 12 podozrivých

Na strednom a západnom Slovensku zasahovala polícia. Zadržali 12 podozrivých
Akcia Úradu boja proti organizovanej kriminalite bola úspešná.

Na západnom a strednom Slovensku zadržali 12 ľudí podozrivých z lízingových podvodov. Na miestach zasahovala polícia z Úradu boja proti organizovanej kriminalite, informuje portál tvnoviny.sk.

Policajná akcia s krycím názvom Gran Turismo, zameraná na odhalenie a dokumentovanie organizovanej trestnej činnosti spojenej s podvodným získavaním áut vyššej triedy v hodnote niekoľkých miliónov eur. Doposiaľ bolo zadržaných 12 osôb, voči šiestim z nich vzniesli obvinenie, informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Lea Vilhanová.

Akciu realizuje protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite PPZ v súčinnosti s bratislavskou políciou. Zásah prebieha na území viacerých krajov SR, pričom nasadených je podľa Vilhanovej približne 140 policajtov.

Aktuálne policajti vykonávajú 12 domových prehliadok (bytových a nebytových priestorov), v rámci ktorých sú zaisťované dôkazy, výnosy z trestnej činnosti a predmety dôležité pre trestné konanie,“ priblížila Vilhanová. Dodala, že bližšie informácie poskytnú po skončení procesných úkonov, v umožnenom rozsahu.

 

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky
